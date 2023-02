Ce que nous savons de « Record of Ragnarok » Saison 2 Partie 2

« Record of Ragnarok » revient avec sa deuxième saison à Netflix, mais le fans d’anime Ils n’ont pu qu’apprécier 10 premiers épisodes. Les combats entre humains et dieux se sont poursuivis, mais le sort des hommes est loin d’être défini. Par conséquent, nous vous disons ici ce que nous savons de la partie 2 de la série.

Le spectacle est une adaptation du manga éponyme de Shinya Umemura et Takumi Fukui, dont le titre japonais est « Shūmatsu no Warukyūre » (終末のワルキューレ). L’histoire tourne autour plusieurs combats que les hommes les plus forts de l’histoire doivent mener contre les divinités les plus puissantes.

Pourquoi y a-t-il des combats dans « Record of Ragnarok » ? Car les dieux étaient prêts à anéantir l’humanitémais la demande d’une valkyrie leur a donné une dernière chance de se racheter.

La partie 1 de la saison 2 créée le 26 janvier 2023 sur la plateforme de streaming et a présenté deux de ces batailles.

QUAND LA PARTIE 2 DE « RECORD OF RAGNAROK » SAISON 2 PREMIÈRE SUR NETFLIX?

Jusqu’au moment, une date exacte n’a pas été donnée pour la première de la partie 2 de « Record of Ragnarok » saison 2. Cependant, nous savons que arrivera ce 2023.

COMBIEN D’ÉPISODES LA PARTIE 2 DE LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK » COMPORTERA-T-ELLE ?

Alors que la première partie de la saison 2 de « Record of Ragnarok » comptait 10 épisodes, la partie 2 aura 5 chapitres.

Cela signifie que le versement aura un total de 15 épisodes.

Saison 2 partie 1 (épisodes 1-10) – 26 janvier 2023

Saison 2 partie 2 (épisodes 11-15) – 2023

QUELLES SERONT LES BATAILLES DANS LA PARTIE 2 DE LA SAISON 2 DE « RECORD OF RAGNAROK » ?

Selon la règle invoquée par Brunhilda, la Valkyrie qui cherche à les sauver, les L’humanité doit gagner sept combats sur treize contre les dieux pour éviter d’être effacé de la face de l’univers.

Jusqu’à maintenant, Ils n’ont réussi à gagner que deux batailles, tandis que les divinités ont vaincu en trois. Pour cette raison, la prochaine bataille sera décisive pour niveler le terrain ou mettre plus de pression sur ceux qui viendront.

Le combat qui aura lieu dans les derniers épisodes est le sixième, auquel ils participeront Zerofoku, le dieu du Malheur, contre Bouddhaqui est aussi une divinité, mais se battra pour les humains.

Dans le manga « Record of Ragnarok », vous pouvez en savoir plus sur la bataille de Buda et d’autres rounds (Photo : Viz Media)

Les batailles qui ont déjà eu lieu :