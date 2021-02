Soapbox: Ramenez Warhawk sur PS5, vous lâches

L’année 2007 a été une année particulièrement bonne pour le multijoueur en ligne. Plus particulièrement, c’était l’année du lancement de Call of Duty 4: Modern Warfare, et son influence ne peut être surestimée: cela a changé le paysage des tireurs multijoueurs pour de bon. Alors que j’ai absolument passé des dizaines d’heures à jouer à l’excellent FPS d’Infinity Ward, un autre jeu de tir de 2007 avait mon cœur – Warhawk.

De toute évidence, ce jeu de tir à la troisième personne était une offre à plus petite échelle que Call of Duty. Il n’y a pas eu de campagne solo hors ligne; c’était uniquement en ligne, ce qui était un concept assez étranger dans le jeu sur console à l’époque. Il avait un nombre limité de cartes, d’armes et de modes de jeu. Vous pouvez réquisitionner une petite variété de véhicules, y compris les avions de combat titulaires. Bien que vous puissiez passer au niveau supérieur pour débloquer diverses options de personnalisation, Warhawk ne fonctionnait pas vraiment au même niveau que Modern Warfare. Le truc, c’est que ça n’avait pas besoin de l’être. C’était un jeu plus simple, mais tout y était excellent.

Malgré les premiers problèmes de déconnexion du serveur, je ne pouvais pas arrêter de jouer. Participer à une série de matchs à mort par équipe, piloter un avion de combat / hélicoptère Warhawk hybride vers des endroits où je pouvais trouver des ramassages d’armes et me livrer à des fusillades tendues avec des joueurs ennemis. Bien sûr, il n’y avait rien de particulièrement unique dans ce jeu, à l’exception des avions de transformation susmentionnés, mais quelque chose à ce sujet était si convaincant pour moi.

J’ai vraiment apprécié à quel point c’était maigre. Toutes les armes, dont la plupart étaient des archétypes standard, étaient utiles d’une manière ou d’une autre. Tous les véhicules avaient un but, et même les pistolets anti-aériens, dans lesquels vous étiez une sorte de canard assis, pourraient également s’avérer très utiles. Je me souviens distinctement que la conception sonore était incroyablement bonne, avec des coups de feu et des explosions percutants, et le bruit des Warhawks volant au-dessus de temps en temps. Le son a également aidé le gameplay; c’était tellement bon de tourner des choses dans ce jeu.

Vous pourriez aussi faire des trucs de folie. Je me souviens de la délicieuse exagération d’utiliser les jumelles pour appeler une frappe aérienne sur un soldat malheureux, ou de faire exploser un Warhawk du ciel avec un tir bien placé d’un char. Si vous étiez assez bon, vous pourriez utiliser un fusil de sniper pour abattre le pilote d’un Warhawk, et cela tuerait non seulement le joueur, mais cela ferait exploser l’avion. Je pourrais énumérer plein d’autres choses comme celle-ci, mais il va sans dire qu’il y avait beaucoup de plaisir à avoir avec, vraiment, un petit nombre d’éléments.

Parce que les avions étaient au cœur de l’expérience, chaque carte avait beaucoup de verticalité, et il y avait tellement de points de vue et d’endroits à découvrir. Alors que je jouais principalement en match à mort en équipe, d’autres modes comme capturer le drapeau et les zones étaient tout aussi amusants. Même après la sortie post-lancement de nouvelles cartes et d’autres éléments, le contenu était plutôt mince, mais cela ne me dérangeait pas – c’était un jeu multijoueur imprévisible et plus élégant auquel je serais ravi de jouer aujourd’hui.

Les chances sont contre un réveil. Les serveurs en ligne ont été fermés il y a un peu plus d’un an et le studio derrière le jeu, Incognito Entertainment, n’existe plus. Cependant, je pense que Warhawk pourrait prospérer sur PlayStation 5. Le scénario idéal serait un remake qui garderait le gameplay inchangé tout en rafraîchissant les visuels pour un public 2021. La réponse serait peut-être de le rendre gratuit et de le maintenir avec des microtransactions à base de cosmétiques et de nouvelles cartes de temps en temps. Heck, c’est aussi parfait pour un mode bataille royale.

L’intérêt manifesté par Sony pour l’espace multijoueur me donne le moindre espoir que cela puisse arriver. Je sais qu’il est irréaliste d’attendre le retour de Warhawk, donc je ne retiens pas mon souffle, mais j’y pense sur PS5 avec audio 3D, fonctionnalités DualSense, sautant dans un match via des cartes d’activité, et je ne veux soudainement pas jouer rien d’autre.

Êtes-vous d’accord avec Stephen? Warhawk devrait-il revenir dans nos vies sur PS5? Donnez votre avis dans la section commentaires ci-dessous.