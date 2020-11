Grindr fait face à une réaction violente après avoir poussé des publicités anti-PrEP «  trompeuses  »

Grindr dans l’App Store. (CHRIS DELMAS / AFP via )

Grindr a été critiqué pour avoir diffusé une publicité sponsorisée sur le médicament de prévention du VIH Truvada qualifié de «trompeur» par les militants du VIH.

Le 21 novembre, Grant Roth, un expert en santé sexuelle basé à Atlanta, en Géorgie, a allumé l’application de rencontres sur une publicité pour Pintas & Mullins, un cabinet d’avocats spécialisé en dommages corporels à Chicago, Illinois.

L’annonce sponsorisée, qui apparaissait dans la section de chat de l’application, disait: « Blessé par un médicament anti-VIH? »

Pourquoi est-ce que c’est @Grindr promouvoir ces publicités trompeuses? Nous savons qu’ils sont presque entièrement sans fondement et dissuadent les gens de suivre un traitement PrEP / VIH. Honte à Grindr. Vous devez tous faire mieux. pic.twitter.com/X8SkpFA8iI – subvention, mais festif 🎄 (@urdadssidepiece) 21 novembre 2020

Appuyez dessus pour ouvrir une page qui disait: «Avez-vous utilisé Truvada, un médicament qui protège contre le VIH?»

Truvada est le nom de marque américain d’une pilule antirétrovirale du fabricant de médicaments Gilead Sciences. La prise du médicament quotidien est une forme de PrEP, abréviation de prophylaxie pré-exposition, une stratégie qui empêche les acquisitions du VIH.

La publicité indique que Truvada a été « liée à une insuffisance rénale, des fractures osseuses et même la mort, dans des cas extrêmes » avant de demander à ceux qui ont eu un « être cher » [pass] loin en raison des effets secondaires de Truvada »pour contacter l’entreprise.

« Honte à Grindr, vous devez tous faire mieux », disent les experts du VIH

« Pourquoi le f ** k est Grindr promouvoir ces publicités trompeuses? » Roth tweeté.

«Nous savons qu’ils sont presque entièrement sans fondement et dissuadent les gens de suivre un traitement PrEP / VIH. Honte à Grindr. Vous devez tous faire mieux. »

Truvada, approuvée par la Food and Drug Administration en 2004, était une pilule considérée depuis longtemps comme l’objectif de la recherche lorsqu’il s’agissait d’endiguer l’épidémie mondiale de VIH.

La pilule contient deux antiviraux, l’emtricitabine et le ténofovir, et a des effets secondaires enregistrés. Bien que les maux d’estomac puissent être courants au cours des premières semaines d’utilisation, les données suggèrent que le médicament peut causer des problèmes rénaux et un amincissement des os – mais cela, les experts en santé sexuelle ont cherché à souligner RoseActualités, c’est rare.