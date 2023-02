Ava DuVernay transforme la caste du livre de non-fiction en film

Le casting du film comprend Aunjanue Ellis, Vera Farmiga, Nick Offerman, Victoria Pedretti et Finn Wittrock.

Le prochain film de Ava Du Vernay sera Caste, basé sur le livre de non-fiction Caste : les origines de nos mécontentements par la lauréate du prix Pulitzer, Isabel Wilkerson. À partir de ce moment, le film est tourné dans le monde entier à Savannah, Berlin et Delhi. Voici un extrait de la description du livre, tel que fourni par Amazon :





« Dans ce livre brillant, Isabel Wilkerson nous donne un portrait magistral d’un phénomène invisible en Amérique alors qu’elle explore, à travers un récit immersif, profondément documenté et magnifiquement écrit et des histoires sur de vraies personnes, comment l’Amérique d’aujourd’hui et tout au long de son histoire a été façonnée. par un système de castes cachées, une hiérarchie rigide de classements humains. »

DuVernay a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Je suivrai avant de devenir la première femme noire nominée pour un Golden Globe du meilleur réalisateur avec Selma. DuVernay a également été nominé pour un Oscar pour le même film. En plus de cela, elle a également réalisé le documentaire 13ele film Un raccourci dans le tempset la minisérie Quand ils nous voient.

Acteurs attachés au film

HBO

La liste des acteurs du film, qui a été récemment mise à jour par THR, est assez étoilée. Aunjanue Ellis jouera le rôle principal dans le film, qui sera rejoint par Vera Farmiga, Nick Offerman, Victoria Pedretti et Finn Wittrock. Les autres acteurs du film sont Niecy Nash, Jon Benthal, Audra McDonald, Connie Nielson, Blair Underwood et Isha Blaaker.

À la télévision, Ellis est apparu auparavant en tant que membre principal de la distribution dans HBO’s Pays de Lovecraft et ceux de Netflix Quand ils nous voient, qui ont tous deux valu à Ellis une nomination aux Emmy Awards. Notamment, ce dernier a été écrit et réalisé par DuVernay, adaptant l’histoire vraie du Central Park Five. Au cinéma, elle est apparue dans Roi Richard, Si Beale Street pouvait parleret Frère sous couverture.

Farmiga s’est fait connaître pour la première fois en Jusqu’à l’os avant d’apparaître dans Dans l’air, un rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars. Comme Ellis, elle a également été nominée et nominée pour un Emmy pour Quand ils nous voient. Les fans d’horreur, cependant, reconnaîtront probablement Farmiga pour son rôle principal dans la série de films The Conjuring et Bates Motel.

Pedretti est surtout connue pour son travail avec Mike Flanagan dans La hantiseune série d’anthologies composée de La hantise de Hill House et La hantise de Bly Manor. Plus récemment, elle est apparue dans la série Netflix Toi comme Love Quinn, un rôle qu’elle devrait reprendre dans la deuxième partie de la saison 4. Au cinéma, Pedretti est apparue dans Il était une fois à Hollywood et Shirley.

Wittrock a été nominé deux fois pour un Emmy pour son travail avec Ryan Murphy. D’abord, pour Histoire d’horreur américaine : Spectacle de monstresla quatrième saison de l’émission d’anthologie, et American Crime Story : L’assassinat de Gianni Versace, la deuxième saison de l’émission d’anthologie. Wittrock était aussi dans Si Beale Street pouvait parler et a fait ses débuts au cinéma dans Halloweentown High.