Rick et Morty : qui seront les voix de la série après le limogeage de Justin Roiland

Adult Swim a retiré l’un de ses créateurs, Justin Roiland, de Rick et Morty après de graves allégations à son encontre. Qui seront les protagonistes ?

©Getty/Adult SwimRick et Morty : qui seront les voix de la série après le limogeage de Justin Roiland.

rick and morty traverse ses heures les plus difficiles en tant que production depuis sa première diffusion en 2013, puisqu’il a été confirmé que la chaîne Adult Swim a décidé de licencier Justin Roiland après le scandale judiciaire qui traverse. Cela a attisé la curiosité des fans, puisque le co-créateur était l’interprète des voix des protagonistes. Qui prendra sa place ?

Il y a quelques semaines, différents médias américains ont rapporté que Roiland avait été inculpé d’un chef d’agression domestique avec lésions corporelles et d’un chef d’emprisonnement abusif pour menace, violence, fraude ou tromperie dans le comté d’Orange, sur la base d’un événement qui se serait produit en 2020 avec une femme qui n’a pas été identifiée. Justin a plaidé non coupable et a déposé une caution de 50 000 € pour être libéré, mais il reviendra devant le tribunal en avril.

+Qui remplace Justin Roiland en tant que voix de Rick et Morty ?

« Adult Swim a mis fin à son association avec Justin Roiland. Rick et Morty suivront. L’équipe talentueuse et dévouée travaille dur sur la saison 7 », était le communiqué officiel présenté sur les réseaux sociaux par la chaîne. Pour le moment, il n’a pas été confirmé qui prendra les voix de rick and mortymais il est confirmé qu’ils chercheront de nouveaux acteurs.

L’émission vient de terminer sa sixième saison, qui est disponible sur le service de streaming HBO Max, et est au milieu d’une commande massive de 70 épisodes commandée par Adult Swim en 2018. Comme indiqué, l’émission continuera à être diffusée. , mais ce sera un mystère pour le public qui reprendra les rênes des voix des personnages principaux.

Pour sa part, Justin Roiland Il doit revenir au tribunal le 27 avril, malgré les déclarations de son avocat, T. Edward Welbourn, mentionnant que son prévenu est innocent et que l’affaire doit être classée sans suite. Pendant ce temps, l’écrivain maintient des contrats avec d’autres sociétés et ce qui se passera n’a pas été signalé.

