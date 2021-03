Guide: Pourquoi la copie des fichiers de mise à jour sur PS4 et PS5 prend-elle autant de temps?

Que fait PlayStation 4 ou PlayStation 5 copie des fichiers de mise à jour moyenne? Pourquoi votre PS4 ou PS5 copie-t-elle les fichiers de mise à jour? Pourquoi la copie sur PS4 et PS5 prend-elle autant de temps? Il y a quelque temps, la PlayStation 4 est passée à une nouvelle méthode pour télécharger et installer des correctifs pour vos jeux préférés. Une fois que vous avez téléchargé une mise à jour, la PS4 entame alors une fastidieuse procédure de « copie », qui peut prendre un certain temps. Cela se produit également sur PS5, bien que ce ne soit pas aussi lent sur la nouvelle console. C’est une partie assez frustrante de la mise à jour de vos jeux, mais que signifie réellement la copie? Que fait-il et pourquoi cela prend-il autant de temps à se terminer? Nous allons essayer de répondre à ces questions ci-dessous.

Sur cette page: Qu’est-ce que la copie des fichiers de mise à jour sur PS4 et PS5? Pourquoi la copie des fichiers de mise à jour PS4 et PS5 est-elle si lente? Comment pouvez-vous accélérer le processus de copie de fichiers de mise à jour PS4?

Lorsque votre PS4 ou PS5 télécharge une mise à jour de jeu, elle ne télécharge que les modifications apportées au jeu. Cela peut sembler évident, mais cela signifie que le téléchargement initial est plus rapide, car vous n’avez pas à télécharger la version mise à jour du jeu lui-même. Avons-nous dit «télécharger» assez de fois?

Quoi qu’il en soit, une fois que c’est fait, la copie commence. Ainsi, votre PS4 a téléchargé le fichier de mise à jour pour, par exemple, Call of Duty: Warzone. Il doit ensuite l’installer, et il le fait en copiant tout le fichier du jeu et en ajoutant le patch dans le processus. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet d’éviter la corruption de fichiers.

La vitesse du processus de copie variera d’un jeu à l’autre. Certains jeux sur PS4 et PS5 n’ont même pas une taille de 1 Go, le processus de copie sera donc très rapide. Cependant, la plupart des jeux les plus populaires peuvent représenter des dizaines, voire des centaines de gigaoctets. Plus la taille du jeu d’origine est grande, plus il faudra de temps à votre PS4 ou PS5 pour terminer la procédure de copie. Des jeux tels que Grand Theft Auto V, Gran Turismo Sport et Call of Duty: Warzone, par exemple, prennent beaucoup de temps à copier en raison des mises à jour fréquentes et d’une taille de fichier importante pour commencer.

La seule chose que vous pouvez faire pour essayer d’accélérer la copie sur votre PS4 est d’installer un disque dur interne plus rapide. Votre meilleur pari est un SSD, car ils sont généralement plus rapides que les disques durs ordinaires. Cependant, quelle que soit la vitesse du lecteur de votre PS4, vous devrez toujours supporter la copie. Le remplacement du lecteur interne fera une petite différence, mais n’apportera aucune amélioration drastique.

Sur PS5, vous ne pouvez vraiment rien faire pour accélérer le processus, bien que la copie soit généralement un peu plus rapide que sur PS4.

Espérons que cela répond à certaines de vos questions concernant le long processus de copie sur PS4 et PS5. Si vous en avez plus, n’hésitez pas à demander dans la section commentaires ci-dessous.