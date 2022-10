La route du cacao, des histoires et de la cuisine avec la nouvelle série d’El Gourmet

pas de spoilers

Ce 3 octobre, El Gourmet lance ses nouvelles docu-séries réalisées par Enrique Cervantes pour en savoir plus sur les histoires autour du cacao.

Enrique Cervantes, hôte de La Route du Cacao (Photo: El Gourmet)

Cela va bien au-delà de le voir et de le manger dans une barre chocolatée. Le cacao est plus présent dans nos vies qu’on ne l’imagine. À Mexico, par exemple, cela fait partie de notre quotidien. Nous pouvons le trouver en quittant la maison ou à chaque coin de rue où nous marchons. En d’autres termes, c’est un personnage de la ville. Mais dans son cas, cela n’a rien à voir avec la stridence ou le chaos. Au contraire, sa présence est rassurante et agréable. Que serait-ce de goûter une guajolota sans la compagnie d’un champurrado ? Comment résister au froid sans se détendre l’âme avec un chocolat chaud ?

Mais la métropole n’est pas le seul espace où elle se manifeste. Son ancienne conservation se produit également dans les zones rurales et dans différentes régions d’Amérique latine. Et pas seulement dans une cuisine. Il peut être vu même lors de l’accouchement; les sages-femmes traditionnelles l’utilisent comme solution liquide pour calmer la mère lors des contractions.

Comme si cela ne suffisait pas, en plus de sa valeur alimentaire et nutritive, le cacao est fait d’histoires. Derrière chaque recette, préparation ou récolte, il y a des histoires autour d’elle en relation avec l’homme et la nature, le passé et le présent. Nous savons qu’à travers Enrique Cervantes, chauffeur de La route du cacao nouvelles docu-séries d’El Gourmet.

Avec des tournées au Mexique, en Colombie et en Équateur, Quique Cervantes interagit avec des agriculteurs, des sages-femmes, des chefs, des cuisiniers, des vendeurs, des marchands, des anthropologues et des ingénieurs pour se plonger dans les récits qui émergent du cacao. Des préparations ancestrales de chocolat au processus d’amener une délicieuse taupe à table, l’animateur guide les conversations et le dynamisme de la série pour raconter les histoires qui émergent.

À partir du 3 octobre, La ruta del cacao sera diffusée les lundi, mercredi et vendredi à 21h30 sur Axtel (223), TotalPlay (HD 268), Izzi (227), Megacable (SD 223 ; HD 1223) et Sky (SD 223 ; HD 1237).

