Ce sera le Galaxy A14 le plus vendu de Samsung : comme un S22 Ultra mais abordable

Évidemment, les distances doivent être comblées, mais il semble que les lignes de conception du Galaxy S22 Ultra s’étendront également à la gamme la moins chère de Samsung.

Il semble que les garçons Samsung ils veulent continuer le profilage l’avenir de votre galaxie de smartphones de très bientôt, avant même la fin d’un exercice 2022 pour lequel ils ont déjà vendu le poisson, mais nous laissant ainsi la voie aux grandes surprises de certains Galaxy S23 qui sont déjà en vue, et qu’heureusement ils verront comment l’écran de un vaisseau amiral continuiste.

En tout cas ici nous sommes venus parler des meilleures ventes et nous savons déjà que les téléphones mobiles qui se vendent le plus ne sont pas parmi les meilleurs de l’industrie, donc Samsung nous montre également à l’avance un hypothétique Galaxy A14 (2023) qui héritera des lignes de design du S22 Ultra permettant au géant sud-coréen renouveler une coupe de base indispensable pour augmenter vos parts de marché globalement.

Ainsi, comme les collègues de GizNext nous l’ont présenté il y a quelques heures, le nouveau niveau d’entrée du samsung galaxy aura un design reconnaissableavec des lignes très épurées et un arrière dans lequel trois caméras situées verticalement dans des cercles indépendantssans énormes bosses ni stridents pour mettre en valeur une photographie mobile sans importance dans cette gamme de prix.

Oui, remarquez le des différences évidentes entre vaisseau amiral et un téléphone basiquepuisque la conception est similaire n’empêchera pas les matériaux dans ce cas d’être en plastique et l’avant présente un design avec entailler avec une forme en « U », assez petite mais qui brise l’harmonie dans la partie centrale du cadre supérieur.

Oui, par rapport au Galaxy A13 actuel, certaines améliorations telles que le optimisation des bords de l’écran ou la plus belle construction, simplifier la mise à disposition des caméras qui passent de 4 à 3 ignorant sûrement certains des capteurs de témoignage, ou le profondeur ou la macro qui arrivent généralement avec 5 ou 2 mégapixels et des fonctions consommables.

Pour sa part, le lecteur d’empreintes digitales sera toujours sur le côtédans la position qui pour moi est la plus confortable tant qu’elle n’est pas intégrée à l’écran, alors que la connectique se répétera également avec un Prise audio USB de type C et 3,5 millimètres pour un casque qui n’est déjà que dans les gammes basses.

Concernant le matériel, les sources n’ont pas révélé trop de détails, même si l’écran devrait être du type Infini-U LCD IPS avec 6,8 pouces et résolution FHD +comme nous l’avons dit dans une taille plus optimisée de seulement 167,7 x 78,7 x 9,3 millimètres.

Ni le chipset ni la capacité de une batterie qui sera sûrement généreusecar ce type de terminaux demandent toujours une autonomie supérieure à la moyenne pour convaincre ses utilisateurs potentiels, peu exigeants mais qui souhaitent laisser l’appareil sans surveillance le plus longtemps possible. En fait, le Galaxy A13 qu’il remplace disposait déjà de 5 000 mAh.

Les souvenirs ils devraient commencer à partir de 4 Go de RAMle modèle précédent avait une base de 3 Go, avec stockage extensible via microSD cela commencerait à partir de 32 ou 64 Go.

On verra si en plus Samsung ose la connectivité 5G commencer à le démocratiser, même si pour cela nous devrons attendre l’annonce officielle par le géant sud-coréen, qui en l’occurrence apparaîtra à tout moment dans un communiqué de presse et sans annonces préalables… Nous serons attentifs!

