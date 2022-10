Black Panther : Wakanda Forever Trailer #2 publié par Marvel Studios

« Seules les personnes les plus brisées peuvent être de grands leaders », font écho aux premiers mots de Namor le sous-marinier dans la bande-annonce récemment publiée de la suite très attendue de Marvel, Panthère noire : Wakanda pour toujours. Publiée avec l’aimable autorisation de Marvel Entertainment, cette dernière séquence offre un aperçu beaucoup plus détaillé de la suite – y compris des aperçus de Namor et Ironheart – et confirme peut-être même plusieurs rumeurs en cours de route. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce de Panthère noire : Wakanda pour toujours dessous.





La première minute environ de la nouvelle bande-annonce est drapée de tristesse car elle offre des indices sur le décès du leader wakandais, T’Challa. Suite au décès de l’acteur Chadwick Boseman, Panthère noire : Wakanda pour toujours reflétera la vie réelle, le personnage de T’Challa décédant entre les événements de Avengers : Fin de partie et maintenant.

Après avoir révélé l’état de Wakanda, l’action démarre rapidement alors que Namor déclare la guerre au monde de la surface et à la nation de Wakanda. Joué par Narcos : Mexique star Tenoch Huerta, cette dernière bande-annonce nous donne notre meilleur aperçu des débuts en direct du personnage sur grand écran. Un début qui mettra en vedette les chevilles ailées de Namor. L’acteur a certainement une silhouette intimidante en tant que Namor et a clairement le potentiel d’être l’un des meilleurs anti-héros méchants que le MCU ait jamais vus.

« Le contraste entre T’Challa et Namor – leurs personnages et leurs nations – saute juste de la page. C’est un antagoniste des rêves. Panthère noire : Wakanda pour toujours le réalisateur Ryan Coogler a récemment parlé de l’inclusion de Namor.





Panthère noire : Wakanda pour toujours La bande-annonce n ° 2 révèle qui reprendra le flambeau

Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, les images de Panthère noire : Wakanda pour toujours La deuxième bande-annonce confirme assez que oui, ce sera Shuri de Letitia Wright qui reprendra le flambeau de la panthère noire. Cela fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, avec cette nouvelle séquence laissant entendre fortement que Shuri, dévasté par la mort de T’Challa, intensifiera et protégera Wakanda – avec le dernier moment de la bande-annonce montrant le nouveau costume Black Panther dans tous sa gloire.

« Dans « Black Panther : Wakanda Forever » de Marvel Studios, la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et la Dora Milaje (dont Florence Kasumba), combattent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa », le synopsis officiel de Panthère noire : Wakanda pour toujours lit. « Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda. »

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Winston Duke comme M’Baku, Florence Kasumba comme Ayo, Dominique Thorne comme Riri Williams alias Ironheart, Michaela Coel comme Aneka, Tenoch Huerta comme Namor, Martin Freeman comme Everett K. Ross et Angela Bassett comme Ramonda.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, en tant que dernier film de la phase quatre du MCU.