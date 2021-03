La princesse Eugénie partage une nouvelle photo de son bébé pour la fête des mères au Royaume-Uni: «  Excitée d’être maman  »

La princesse Eugénie profite de sa première fête des mères en tant que maman, à peine un mois après avoir donné naissance à son fils, en août.

La nouvelle maman, 30 ans, a partagé son post de célébration de la fête des mères sur Instagram, qui comprenait deux photos pour marquer l’occasion. La première était une nouvelle photo de son fils couché dans un champ de jonquilles portant un pull blanc et une casquette assortie, un pantalon imprimé baleine et une paire d’adorables pantoufles de lapin. Ses petits poings et sa joue rose sont trop mignons.

La princesse Eugénie, la fille du deuxième fils de la reine Elizabeth, le prince Andrew, a donné naissance à son premier enfant, un garçon, le mois dernier. Mark Cuthbert / Presse britannique via Getty Images

La seconde était une photo de sa mère, Sarah, duchesse d’York, tenant Eugénie en 1990. La princesse est née en mars de cette année-là.

«Je suis tellement excitée d’être la maman d’August et comme vous pouvez le voir, je profite de ma première fête des mères», a légendé Eugénie sur les photos. «Je célèbre également ma belle maman avec cette photo de nous de mars 1990. Vous m’avez tellement appris.

La mère d’Eugénie a fait un signe de tête à sa fille et à son petit-fils dans son propre article sur la fête des mères, partageant un collage de photos de sa défunte mère.

« Pour ma maman, vous êtes avec moi tous les jours et vous seriez si fière de votre arrière-petit-fils August », a-t-elle écrit dans la légende. « Merci pour tout ce que vous m’avez appris et la joie que vous m’avez montrée. »

Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, ont accueilli August Philip Hawke Brooksbank le 9 février. August est le premier petit-enfant des parents d’Eugénie et le neuvième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II et de son mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg.

La princesse Eugénie et Jack Brooksbank lors de leur cérémonie de mariage à la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, à Windsor, le 12 octobre 2018. Owen Humphreys / AFP via Getty Images

Le couple a attendu près de deux semaines après sa naissance pour annoncer le nom de leur fils, partageant la nouvelle sur Instagram le 20 février, à côté d’une jolie photo de la famille de trois personnes. Eugénie a également révélé la signification touchante du nom sur son histoire Instagram le même jour.

«Le week-end d’anniversaire de son grand-père, en pensant à mon grand-père, nous présentons notre petit garçon», a-t-elle écrit. « Il porte le nom de son arrière-grand-père et de ses deux arrière-grands-pères x5. »

L’annonce officielle du nom d’Août par Eugénie sur Instagram a attiré l’attention des autres mamans, qui l’ont félicitée dans les commentaires pour avoir l’air moins aménagée que ce à quoi on pourrait s’attendre d’un royal.

Comme l’a dit une personne, «(j’adore) qu’elle ait l’air si réelle et pas glamée – comme la plupart des mamans au début de la naissance d’un nouveau-né».

«Merci d’avoir partagé une vraie photo post-partum», a écrit un autre utilisateur. « Vous êtes belle! Donner naissance est un véritable jalon. »

« Une princesse qui ressemble au reste d’entre nous après avoir mis au monde un enfant », a ajouté quelqu’un d’autre.

