Le patron de Netflix explique si des publicités seront diffusées pendant les films et les séries

Mais, comme l’a dit Neumann, « nous nous penchons sur l’expérience du consommateur, le choix du consommateur et ce qui est formidable pour nos créateurs et conteurs ».

Les clients en Irlande verront leur forfait de base augmenter d’un euro et de deux euros pour les niveaux standard et premium, respectivement.

« Nos prix mis à jour reflètent l’investissement que nous avons fait dans notre service et notre catalogue, et nous permettront de continuer à réaliser les séries, documentaires et films que nos membres adorent, ainsi qu’à investir dans les talents et l’industrie créative.