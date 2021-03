Le cadeau d’ensemble pourrait gâcher une surprise dans Spider-Man 3

Spider-Man: pas de retour à la maison est en voie d’achèvement de la production, en tant que norme pour cela, les membres de la distribution et de l’équipe reçoivent souvent des articles cadeaux lorsqu’ils ont fait du bon travail. Une nouvelle image pourrait indiquer une surprise.

Dans la chemise incluse dans l’image circulant en ligne, le Spider-Man peut être vu suspendu au dos dans un costume qui ressemble étrangement à celui qu’il porte. Peter Parker de Andrew Garfield dans « L’incroyable homme-araignée. »

Le costume correspond même au passepoil rouge associé au costume de Garfield, ainsi qu’au bout des doigts bleus, deux caractéristiques emblématiques du costume de l’acteur.

Tout au long du cycle de production, le Tom Holland Il a hésité à impliquer d’autres acteurs comme Garfield et la star de Spider-Man Tobey Maguire, même à la lumière de la publication d’une photo sur Instagram un jour que l’acteur a qualifié de l’un des meilleurs de sa vie.

En plus de Garfield et Maguire, une foule d’autres acteurs auraient été impliqués dans la production, de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Doc Ock (Alfred Molina) à Gwen Stacy d’Emma Stone et Matt Murdock de Charlie Cox.