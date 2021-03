7 séries que vous devez regarder sur Netflix si vous aimez Love Alarm

‘Alarme d’amour’



est une série télévisée sud-coréenne originale du service de streaming



Netflix



, basé sur le webtoon de Chon Kye-young, un dessin animé au format numérique. Sa première est arrivée en août 2019 et la deuxième saison vient d’arriver sur la plateforme, même si elle a laissé de nombreuses déceptions. Malgré cela, un petit groupe a manifesté son charme et attend la troisième saison. C’est pour ça que



Si vous aimez toujours ce K-Drama, nous avons 7 options à ne pas manquer. Regardez la liste!



+7 séries Netflix que vous devriez regarder si vous avez aimé Love Alarm:



1



Mon premier vrai amour



An:



2019

Saisons:



deux

Protagonistes:



Ji soo, Jung Chae-yeon, Jinyoung





Par hasard et conséquences, Yun Tae-o ouvre les portes de sa maison à un groupe d’amis. Et les portes de votre cœur aux enchevêtrements d’amour et d’amitié.





deux



Bonjour mes vingt ans!



An:



2016

Saisons:



deux

Protagonistes:



Han Ye-ri, Han Seung-yeon, Parc Eun-bin





Avec des personnalités, des objectifs et des goûts différents (surtout pour les hommes), cinq étudiants universitaires vivent ensemble dans une résidence appelée « Belle Epoque ».





3



Était-ce de l’amour?



An:



2020

Saisons:



1

Protagonistes:



Song Ji-hyo, Son Ho-jun, Song Jong-ho





Elle n’a pas eu de romance depuis des années, mais lorsque quatre hommes très différents entrent dans sa vie, cette mère célibataire retrouve l’amour … et se redécouvre.





4



Abîme



An:



2019

Saisons:



1

Protagonistes:



Park Bo-young, Ahn Hyo-seop, Lee Sung-jae





Après être décédés dans un accident séparé, Cha Ming et Go Se-yeon découvrent qu’ils se sont réincarnés dans d’autres corps qu’ils ne reconnaissent pas.





5



Une nuit de printemps



An:



2019

Saisons:



1

Protagonistes:



Han Ji-min, Jung Hae-in, Kim Jun-han





Quelque chose d’inexplicable s’est produit au moment où Lee Jeong-in et Yu Ji-ho se sont rencontrés. Ou est-ce que le printemps est dans l’air … et tout est possible.





6



Sous la pluie



An:



2018

Saisons:



1

Protagonistes:



Ils sont Ye-jin, Jung Hae-in, Jang So-yeon





Le jeune frère de sa meilleure amie vient de rentrer de l’étranger. Elle, récemment abandonnée, le voit d’un œil différent.





7



L’amour est un chapitre séparé



An:



2019

Saisons:



1

Protagonistes:



Lee Jong-suk, Lee Na-young, Jung Eugene





Un écrivain talentueux, et le plus jeune rédacteur en chef de l’histoire de l’éditeur où il travaille, se mêle à un écrivain créatif désespéré de travailler.