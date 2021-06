La première bande-annonce de Tales of Arise montre le protagoniste masqué Alphen

Il semble que Bandai Namco va sortir des bandes-annonces spécifiques aux personnages pour Tales of Arise. Le RPG d’action est sorti dans un peu plus de quelques mois, et nous savons que le groupe principal du jeu comprendra six combattants.

Comme vous vous en doutez, cette première bande-annonce se concentre sur Alphen, qui est conçu pour être le protagoniste central du titre (bien que vous puissiez incarner l’un des six membres du groupe une fois qu’ils ont rejoint). Alphen commence avec son visage entièrement recouvert d’un masque de fer, mais il se fissure évidemment à un moment donné de l’histoire. Au combat, il semble qu’il sera un solide polyvalent, brandissant une épée rapide à une main et une gamme d’attaques spéciales.

