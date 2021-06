Elite : qui a inspiré le personnage de Pol Granch

Après une semaine d’histoires courtes dans le célèbre Élite Semaine, Las Encinas a rouvert, lançant la quatrième saison de Élite. La série, qui a encore une fois Guzmán, Samuel, Cayetana, Rebeca, Omar et Ander comme protagonistes, a également ajouté de nouveaux personnages qui sont venus à l’école pour « tout gâcher« Et montrer aussi que, encore une fois, les apparences peuvent être trompeuses.







Cependant, cette saison de Élite a ajouté une tournure inattendue qui, semble-t-il, est le dernier adieu au personnage d’Ester Exposito. L’actrice, lors des trois premières éditions, a joué Carla Rosón, une marquise de la haute société qui a mis l’école à son plus haut niveau, mais maintenant, avec le départ de ce personnage, Pol Granch est arrivé dans le rôle de Phillippe Florian von Triesenbeg.

Pol Granch est Philippe. Photo : (Netflix)



Dans l’histoire, Phillippe est un prince héritier direct de la royauté franco-espagnole et, la majeure partie de sa vie, il a vécu en France, mais comme tous les aristocrates, lorsqu’ils atteignent un certain âge, leurs parents choisissent les meilleurs internats ou, dans ce cas, les instituts, pour les envoyer étudier. Cependant, ce garçon de sang royal vient non seulement bouleverser la vie de Cayetana, mais il a également été diffamé dans son pays et, pour cette raison, ses parents l’ont renvoyé.

Et, ceci dit, la vie du personnage de Pol Granch a certaines similitudes avec Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón, qui est le neveu aîné de l’actuel roi d’Espagne, pays d’origine de la série. Froilán, comme on l’appelle en Europe, est l’héritier du duché de Lugo et, à son tour, le quatrième dans la succession au trône d’Espagne après ses cousins, la princesse Leonor et l’infante Sofia et sa mère, l’infante Elena. .

Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón. Photo : (Presse Cordon)



Dès son plus jeune âge, Felipe Juan a été qualifié de plus terrible de la Maison Royale des Bourbons. En effet, lorsque son grand-père, Don Juan Carlos, était roi, le jeune homme a été envoyé étudier à Londres puis aux États-Unis, une décision que sa famille a prise pour le tenir à l’écart des problèmes et des rumeurs de la presse tabloïd en Espagne, qu’ils ont toujours étiqueté lui et sa sœur cadette, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, comme « le mouton noir » de la monarchie.

Quelles sont les similitudes entre Froilán et Phillippe

Eh bien, au-delà de l’acteur, Pol Granch et le neveu du roi d’Espagne ont le même âge, tous deux âgés de 23 ans, il y a beaucoup de choses qui ressortent dans l’histoire. De plus, la première indication de leurs similitudes a été lorsque, dans le deuxième épisode de cette saison, Rebeca (Claudia Salas), a assuré à Cayetana que « c’est un Froilán » pour faire comprendre à son amie qu’elle ne devrait pas tomber amoureuse d’un Royale.

Moment d’avertissement du Rabbi. Photo : (Netflix)



D’autre part, il y a aussi le fait du nom. Bien que peu connaissent le nom complet de l’héritier du duché de Lugo, le prénom qu’il dicte sur son DNI est Felipe, qui en anglais se traduit par Phillippe.

De même, le fait que le personnage de Granch ait des réseaux sociaux coïncide également et, en réalité, il est interdit aux héritiers du trône d’avoir des comptes Instagram, Facebook ou Twitter au-delà des comptes officiels de toute la famille royale. C’est une autre des indications que le rôle est basé sur Felipe Juan puisque lui, n’étant pas le suivant dans la lignée de succession, a un compte dans le réseau du petit appareil photo qui, bien qu’il soit privé, de nombreuses photographies de son utilisateur ont été divulgués.

Felipe Juan Froilán est celui qui aurait inspiré Philippe. Photo : (Presse Cordon)



Et enfin, mis à part les singeries de Phillippe et de Froilán, la plus grande similitude est de tomber amoureux des roturiers. Dans le cas du caractère de ÉliteC’est Cayetana qui est tombée amoureuse du prince, mais quant à savoir qui est un vrai Royal, c’est l’influenceuse Mar Torres qui a été en couple avec lui pendant six ans, une relation qui s’est terminée l’année dernière.