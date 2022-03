Elden Ring : que sont les larmes sacrées et où puis-je les trouver ? – Solution

Si vous n’êtes pas l’un des rares joueurs qui Anneau Elden Si vous pouvez jouer avec un volant, une manette de jeu musical ou une poêle à frire, vous en voudrez sûrement plus points de vie avoir. Mais si vous avez plus de LP, vous en avez aussi besoin potions de guérison plus fortes et c’est à ça qu’ils servent saintes larmes là.

Contrairement à la graine d’orce qui augmente la quantité de bouteilles sacrées que vous pouvez emporter avec vous tout au long de votre aventure, ces larmes augmenteront la effet curatifquand vous atteignez la bouteille. En fin de compte, cela signifie que vous obtenez plus de soins pour le même prix.

Un total de sept saintes larmes sont cachés dans le monde de jeu ouvert de « Elden Ring » et veulent être trouvés par vous. Afin que vous puissiez atteindre cet objectif, nous avons répertorié tous les emplacements pour vous dans ce Guider résumer et expliquer exactement comment les atteindre.

Elden Ring: les 7 larmes sacrées et où les trouver

Alors vous voyez, il y a au moins une très bonne raison, celle-ci matériaux à rechercher et à collecter, mais malheureusement certaines des Saintes Larmes sont bien cachées, c’est pourquoi les trouver peut prendre beaucoup de temps. Mais ne vous inquiétez pas, car c’est à cela que sert celui-ci éléments là.

Holy Tear # 1 – Église d’Irith

Vous ne pouvez pas trouver la première déchirure du jeu tant que vous n’avez pas déjà le Patron Godrick vaincu et que Château Stormvoile la gauche. C’est ainsi que vous arrivez enfin à Liurnia, le pays des lacs, où vous activez la première Place de Grâce et suivez enfin le seul chemin possible. Vous en verrez bientôt un sur votre gauche église et là, devant une statue, gît la déchirure.

Holy Tear # 2 – Troisième église de Marika

la Troisième église de Marika est situé à l’est de la région de Limgraveprès de la frontière avec Caelid, respectivement au nord de la fontaine de Siofra. L’église elle-même a perdu tout son éclat, mais au moins elle abrite toujours la deuxième larme sacrée d’Elden Ring.

Holy Tear #3 – Église anabaptiste de Callu

Une autre église délabrée qui a depuis longtemps dépassé son meilleur est dans le village souffrant sur le Péninsule des larmes. Tu peux faire la chapelle à l’est de l’arbre terrestre central éteignez et entrez pour verser une autre larme.

Holy Tear # 4 – Église des pèlerins

Les héros aventureux peuvent également trouver ces larmes sur le Péninsule des larmes à l’extrême nord de la région. Visitez la région et vous pouvez à peine manquer l’église en ruine.

Holy Tear # 5 – Quatrième église de Marika

Aussi sur le Péninsule des larmes se trouver entre les Prison scellée de costumes et le Ruines de Witchbane. Comme toujours, cette église a longtemps été en ruine, mais vous pouvez la trouver ici cinquième larmeavec lequel vous pouvez augmenter en permanence votre effet de bouteille de guérison.

Holy Tear #6 – Église de Bellum

Contrairement à la plupart des emplacements pertinents dans Liurnia, le pays des lacsl’église de Bellum n’est pas dans l’eau mouillée mais à l’ouest du petit boisé en suivant le chemin vers le Grand Ascenseur de Dectus situé.

Holy Tear # 7 – Église de l’inhibition

Et la dernière Holy Tear dans « Elden Ring » peut aussi être dans Liurnie se trouvent, pour être précis, dans le nord de la région, au sud-ouest du Grand Ascenseur de Dectus. Suivez le chemin à la Tour de la Flamme Ragante et vous atteindrez le Église de l’inhibition.