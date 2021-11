Ed Sheeran a parlé de la masculinité et de la sexualité dans une toute nouvelle interview.

Ed Sheeran dit qu’il pensait qu’il était gay quand il grandissait parce qu’il était un fan de « Britney Spears et des comédies musicales ».

Ed Sheeran est actuellement en pleine promo pour son quatrième album studio =. Le disque est le premier projet solo d’Ed depuis qu’il a sorti son LP record ?? en 2017, et il contient les singles à succès « Bad Habits » et « Shivers ». Dans la presse autour =, Ed a révélé que l’album s’inspire du fait qu’il est devenu père et qu’il le considère comme un record de passage à l’âge adulte.

Maintenant, Ed a parlé de sa relation avec la masculinité et la sexualité dans une nouvelle interview à l’appui du projet.

Ed Sheeran pensait qu’il était « un peu gay » parce qu’il aimait Britney Spears et les comédies musicales. Photo : Sipa US / Alamy Banque D’Images, Photo Stock: Jive Records

S’exprimant sur le podcast néerlandais Man, Man, Man, Ed a révélé: « J’ai un côté féminin certain, au point que quand j’étais enfant, je pensais que j’étais un peu gay. »

Le joueur de 30 ans a ensuite expliqué exactement ce qui l’avait amené à penser qu’il pourrait être queer lorsqu’il était enfant. Il a déclaré: « J’ai définitivement un grand côté féminin. J’aime le théâtre musical, j’aime la musique pop, j’aime Britney Spears. »

Ed a ensuite expliqué: « Mon côté masculin s’arrête probablement à boire de la bière et à regarder le football. De toute façon, je ne suis pas une personne extrêmement masculine. Je ne suis pas un gars de voiture. J’aime une belle voiture, mais je ne suis pas un gars de voiture. »

En d’autres termes, Ed, qui est hétéro, semblait croire qu’il était gay sur la base des stéréotypes entourant la communauté LGBTQ+ et la masculinité toxique.

Un rappel qu’il est possible d’être n’importe quelle sexualité et aimer le théâtre musical, la pop et Britney Spears.

