La politique de confidentialité de WhatsApp, la mise à jour des conditions d’utilisation n’affecte en aucune manière la confidentialité de vos messages, déclare la société

Après que WhatsApp a mis à jour sa politique de confidentialité plus tôt ce mois-ci, nous avons constaté une préoccupation croissante concernant la confidentialité sur la plate-forme, en particulier après avoir compris que WhatsApp partagerait plus de données utilisateur avec sa société mère Facebook. Cela a conduit à un mouvement en ligne d’utilisateurs et de critiques appelant à laisser derrière eux WhatsApp et passez à une plateforme plus sécurisée comme Signal ou Telegram. Maintenant, cependant, WhatsApp a publié une clarification sur la façon dont la nouvelle politique est différente, ce qui a changé, comment les nouvelles politiques fonctionnent pour les comptes professionnels et la messagerie personnelle, etc.

WhatsApp a a publié un blog avec des questions fréquemment posées (FAQ) et la publicité dans quelques journaux en France, essayant de clarifier l’air autour de sa politique de confidentialité mise à jour. « Notre récente mise à jour de notre politique de confidentialité et de nos conditions d’utilisation … n’affecte en aucune façon la confidentialité de vos messages avec vos amis ou votre famille », lit-on dans l’annonce du journal.

WhatsApp réitère également le cryptage de bout en bout des messages sur sa plateforme dans son blog. Il dit: « Ni WhatsApp ni Facebook ne peuvent lire vos messages ou entendre vos appels avec vos amis, votre famille et vos collègues sur WhatsApp. Quoi que vous partagiez, cela reste entre vous. En effet, vos messages personnels sont protégés par un cryptage de bout en bout. Nous n’affaiblirons jamais cette sécurité et nous étiquetons clairement chaque discussion afin que vous sachiez notre engagement. «

La nouvelle publicité et le nouveau blog essaient essentiellement de mettre en évidence la différence entre la messagerie avec les amis et la famille et la messagerie avec les entreprises.

Nous voulons répondre à certaines rumeurs et être à 100% clair, nous continuons à protéger vos messages privés avec un cryptage de bout en bout. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP – Whatsapp whatsapp) 12 janvier 2021

Selon WhatsApp, sur les messages personnels, il ne peut pas accéder à vos messages, ni entendre les appels, et Facebook non plus. WhatsApp dit qu’il ne garde pas non plus de journal de qui vous envoyez un message / appelez. La plateforme s’assure également qu’elle ne voit pas votre emplacement partagé ou ne la partage pas avec Facebook. WhatsApp dit également qu’il ne partage pas le contact d’un utilisateur avec Facebook et que les groupes restent privés.

Cependant, c’est lors de la messagerie avec les services commerciaux que certaines de vos informations seront partagées avec Facebook. « Certaines grandes entreprises doivent utiliser des services d’hébergement pour gérer leurs communications. C’est pourquoi nous offrons aux entreprises la possibilité d’utiliser services d’hébergement sécurisé de Facebook pour gérer les discussions WhatsApp avec leurs clients, répondre aux questions et envoyer des informations utiles comme des reçus d’achat. Mais que vous communiquiez avec une entreprise par téléphone, par courrier électronique ou par WhatsApp, elle peut voir ce que vous dites et peut utiliser ces informations à ses propres fins de marketing, qui peuvent inclure la publicité sur Facebook. Pour nous assurer que vous êtes informé, nous identifions clairement les conversations avec les entreprises qui choisissent d’utiliser les services d’hébergement de Facebook. «

Cette clarification vient surtout parce que, au moment de la mise à jour de la confidentialité, WhatsApp avait déclaré qu’il y avait des informations qu’il partagerait avec Facebook.

Même avec la fonction de paiement et d’achat activée WhatsApp et Instagram, la société affirme que vos informations pourraient être utilisées pour personnaliser votre expérience d’achat. « Si vous choisissez d’interagir avec les boutiques, votre activité d’achat peut être utilisé pour personnaliser votre expérience dans les boutiques et les publicités que vous voyez sur Facebook et Instagram. «

