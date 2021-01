FoQ: La réunion, aura-t-elle une autre saison après les nouveaux chapitres de Physique ou de Chimie?

Physique ou chimie est une série jeunesse espagnole qui a créé son premier chapitre le 4 février 2008 et après sept saisons et 77 épisodes, elle a été annulée le 13 juin 2011. Cela a sans aucun doute laissé ses fans avec un mauvais goût dans la bouche que pendant la Ces 10 dernières années, ils ont demandé une nouvelle saison et cela se produira sans aucun doute.

PLUS D’INFORMATIONS: FoQ Les retrouvailles Chapitre 2 EN LIGNE: comment voir la fin de « Physique ou chimie » 2

Le 22 avril 2020, une mini-série sortira pour Atresplayer Premium sous le nom de Physique ou chimieː Les retrouvailles que j’aurais Ana Milan, Maxi Iglesias, Blanca Romero, Angy Fernández, Adrián Rodríguez et d’autres protagonistes originaux de la série.

Cela a enthousiasmé les fans, car ils ont commencé à se demander s’il y aura beaucoup plus de chapitres après la diffusion de Physique ou chimieː Les retrouvailles et avant cela, Montse Garcia, directeur du divertissement de Atresmedia, Il a dit qu’ils étaient «ouverts à tout».

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Úrsula Corberó n’est-elle pas apparue dans «FoQ: El reencuentro?

« Nous verrons comment cela fonctionne et quelles histoires nous pouvons raconter », a déclaré la directive, montrant leur volonté d’étudier la possibilité d’étendre cette mini-série à une saison complète d’épisodes. Et quelles histoires pourrait-on raconter après le ‘non, je veux’ Yoli à Loriot et tout ce qui s’est passé dans votre corps? Eh bien, analysons-le.

QUE SERA DIRE EN PHYSIQUE OU CHIMIE: LA RE-RENCONTRE?

Ce qui a été montré dans les deux premiers chapitres de FoQ: La Réunion, le personnage de Andrea Duro elle est devenue une femme d’affaires prospère et possède sa propre chaîne de supermarchés. Sur le plan personnel, après avoir organisé son mariage avec un médecin prestigieux, elle décide de s’échapper de l’autel pour tenter de développer une relation avec Cabano, qui a été son béguin (et frustré) ces dernières années.

De son côté, le personnage de Maxi Iglesias il est actuellement policier et, après avoir échoué dans sa relation avec Ruth (Ursula Corberó), s’est rendu compte que la chimie ne l’a qu’avec Yoli». Celui qui ne l’a retrouvée avec personne depuis la mort de Fer est David (Adrian Rodriguez), qui plus d’une décennie après la triste fin de son partenaire n’a pas réussi à tourner la page. Par conséquent, le « défunt » Javier Calvo Elle revient au mariage de son amie pour fermer le chapitre et donner à son petit ami adolescent la permission de la tromper et de chercher le bonheur.

Cabano et Yoli dans ‘FoQ: El Reencuentro’

Il la cherche aussi Paula (Angy Fernandez), qui décide de suspendre son mariage avec Gorka (Adam Jezierski) et se retrouve seule … ou avec quelqu’un en dehors de son passé. Là il n’entre pas Jan (Andres Cheung), malgré ses tentatives pour la reconquérir.

âme (Sandra Blazquez) se rend compte que sa relation avec Roque (Bart Santana) n’est pas l’histoire qu’elle voulait, alors que son amie Cova (Leonor Martin) décide d’accepter pour toujours la demande en mariage de son amour, juillet (Gonzalo Ramos).

Quant aux enseignants, on en sait peu sur eux. blanc (Cecilia Freire) n’apparaît pas dans la mini-série, mais nous savons d’elle qu’elle est désormais écrivain. Olympie (Ana Milan) vient de divorcer, Irène (Blanca Romero) continue à enseigner et Berto (Alex Barahona) ne s’est pas stabilisé. Et pour notre fortune, en 2021 le Foutez le camp ils continuent de chanter Physique ou chimie.