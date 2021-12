Brad Pitt et Joe Kosinski se réunissent pour le prochain film de course de F1

Brad Pitt est prêt à jouer dans un prochain film de course de F1 avec le réalisateur Joe Kosinski à la barre. Apparemment, le projet implique également le célèbre coureur britannique Lewis Hamilton. Ce film à venir sera le prochain dans la lignée des films hollywoodiens traitant du sport, avec des exemples à succès comme Ford contre Ferrari devant.

Apparemment, Brad Pitt et Joe Kosinski essaient depuis longtemps de se réunir pour un film sur les courses de F1. En 2013, Pitt était censé être impliqué dans un film intitulé Va comme l’enfer, auquel étaient également associés Kosinski et Tom Cruise. Cependant, le projet a finalement été transformé en autre chose et a donné naissance au succès à succès Ford contre Ferrari, avec un combo réalisateur et acteur complètement différent : il mettait en vedette Matt Damon et Christian Bale et a été réalisé par James Mangold.

Cependant, il semble que Pitt obtiendra ce qu’il a souhaité depuis dans ce projet à venir, et il a également beaucoup de monde de la F1, en particulier en raison de l’implication directe de Lewis Hamilton dans ce projet. L’expert automobile Paul Brian, lauréat d’un Emmy Award, a récemment tweeté à propos de ce film à venir, priant apparemment : « S’il te plaît, mon Dieu, ne laisse pas ça être ringard. »

Hamilton a déjà produit Voitures 2, Voitures 3, et Zoolander 2, mais il n’est apparu que dans des rôles de caméo jusqu’à présent. Si son implication dans ce film à venir est ce à quoi les fans s’attendaient, il pourrait bien s’agir de sa première apparition dans un long métrage majeur. Outre de grands noms comme Brad Pitt, Lewis Hamilton et Joe Kosinski à la barre, le projet implique également le méga-producteur vétéran Jerry Bruckheimer, l’homme derrière le Bad Boys, Pirates des Caraïbes, et Trésor national franchisés. Bruckheimer collabore également avec Kosinski pour le prochain film Top Gun : Maverick. Le scénariste Ehren Kruger fait également partie de cet immense ensemble.

Cependant, on ne sait pas encore grand-chose sur ce sur quoi le film va tourner. Mais cela semble sûrement excitant, car il a déjà déclenché une guerre d’enchères entre les principales bannières hollywoodiennes et les plateformes de streaming, pour les droits de ce projet à venir. Selon des sources, des offres sont lancées par des studios comme Paramount, MGM, Sony et Universal pour les droits de ce film. D’un autre côté, des plates-formes comme Netflix, Apple et Amazon se sont également jointes à la course, ce qui est assez surprenant car ces plates-formes restent généralement à l’écart de ce genre de guerres d’enchères. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





