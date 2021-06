La nuit où deux sous-marins nucléaires se sont écrasés au milieu de l’Atlantique parce qu’ils étaient invisibles l’un pour l’autre

Le 6 février 2009, le ministère français de la Défense a signalé que deux jours plus tôt, un de ses sous-marins nucléaires, le Triomphant, était entré en collision avec un objet au milieu de l’océan Atlantique. C’était probablement un conteneur immergé. Dix jours plus tard, le commandant de la Royal Navy britannique a reconnu que non, ce avec quoi le sous-marin français était entré en collision était le HMS Vanguard, l’un de ses sous-marins.

En effet, dans la nuit du 3 au 4 février 2009, le HMS Vanguard et Le Triomphant, deux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, sont entrés en collision au milieu de l’océan Atlantique. Comme le disait Hervé Morin, il s’agissait d’un problème technologique extrêmement simple : que faire des sous-marins indétectables.

Une aiguille dans une botte de foin

Un sous-marin de classe Triomphant

Le HMS Vanguard avait un équipage de 135 personnes et effectuait une patrouille de routine dans l’Atlantique Est. Le Triomphant, de retour de mission, transportait 111 marins. Techniquement, c’étaient des sous-marins très similaires. Au moment de la collision, les deux navires étaient submergés, pleinement opérationnels et se déplaçant très lentement. C’est-à-dire, ils étaient techniquement indétectables l’un pour l’autre.

Tous deux étaient équipés de sonars actifs et passifs ; cependant, en pleine opération, ce type de sous-marin n’utilise pas de sonar actif car cela les rendrait facilement détectables. Les plaques anéchoïques (le revêtement pour absorber et atténuer le son que transportent ces types de navires) ont fait le reste. Crash.

C’est un peu difficile, car l’océan est un endroit immense, mais pas impossible. Ces types de sous-marins consacrent la plupart de leurs efforts à passer inaperçus et, pour cette raison, Ils ont tendance à traverser des zones dont les caractéristiques environnementales permettent de masquer la présence d’un pot en métal de 150 mètres de long.

Le coup a causé des dommages, mais ils étaient relativement mineurs. Il n’y a eu aucun blessé, ni aucune sorte de fuite nucléaire. Cependant, le retard dans la confirmation de la voiture L’affrontement entre les autorités des deux pays a suscité de nombreuses controverses. Mais au-delà de tout cela, ce n’est rien de plus que la confirmation que la course technologique au dépassement de l’adversaire militaire génère des angles morts. Nous le vivons avec l’espace et, si nous avançons dans l’exploration des mers, nous le verrons aussi dans les domaines de SeaQuest.

