JEREMY RENNER : 4 films INCONTOURNABLES pour voir son épanouissement au cinéma

in

Cinéma

L’acteur Marvel a eu un grave accident dont, heureusement, il s’est très bien remis.

© IMDbJérémy Renner.

Ce début d’année n’a pas été facile pour Jérémy Renner, puisqu’il a subi un grave accident qui lui a presque coûté une jambe. Heureusement, grâce à des soins médicaux appropriés et à sa détermination dans la rééducation, son rétablissement a fait du chemin et il est presque prêt à reprendre la route. En l’attendant, on vous conseille quatre productions incontournables avec cet acteur de merveille.

Voyage senior de National Lampoon

Es una comedia estadounidense que sigue a un grupo de estudiantes de último año de secundaria que toman un viaje de graduación a Washington DC Lo que comienza como un viaje emocionante pronto se convierte en una aventura salvaje y desenfrenada que involucra a políticos corruptos, policías, y beaucoup plus.

ÉCRASER

Il s’agit d’un film d’action américain de 2003 qui suit une équipe de policiers de Los Angeles de l’unité Special Weapons and Tactics (SWAT) dirigée par le Sgt. Dan « Hondo » Harrelsoninterpreté par Samuel L Jackson. L’équipe doit protéger un dangereux trafiquant d’armes international, incarné par Olivier Martinezqui a été arrêté et est transporté en prison.

The Hurt Locker

C’est un film de guerre acclamé par la critique qui suit une équipe de déminage en Irak pendant la guerre. La tension monte alors que l’équipe est confrontée à une série de situations dangereuses, tandis que sergent william jamesinterpreté par Jérémy Rennerlutte contre sa dépendance à l’adrénaline et la nécessité de risquer sa vie pour sauver les autres.

Mission impossible : protocole fantôme

Dans ce nouveau film de la saga, l’agent Ethan Hunt (Tom Cruise) Dirigez une équipe en mission pour arrêter un terroriste nucléaire. C’est un défi dangereux, mais chasse et son équipe sont déterminés à réussir. Avec des scènes d’action passionnantes, un scénario bien écrit et une distribution talentueuse, ce film est l’un des meilleurs épisodes de la franchise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?