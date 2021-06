La luxure lovecraftienne bien-aimée de Beyond Toned Down pour PS4

Titre d’horreur érotique sensuelle La luxure de l’au-delà obtient un port PlayStation 4 plus apprivoisé, permettant aux propriétaires de consoles de découvrir le, hum, sensations fortes de la version PC – sans le contenu AO. Le bien nommé Lust from Beyond: M Edition a été « adapté aux préférences des joueurs qui aiment le genre de l’horreur lovecraftienne pour son mystère, son récit et son atmosphère plutôt que son contenu explicite ». Ouais, vous cherchez déjà l’original sur Google, n’est-ce pas ?

Sony ne proposera pas de titres AO, il fallait donc toujours être plus docile pour sortir sur PS4. L’original vous voit assumer le rôle de Victor Holloway qui, souffrant de curieux prémonitions, rejoint le culte de l’extase alors qu’il cherche des réponses. A partir de là, les choses prennent un, hum, pervers tour – mais il y aura moins de mouchoir dans cette version édulcorée.