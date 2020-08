La nouvelle saison est arrivée! La guerre du Nexus Fortnite commence

Comme nous en avons l’habitude de temps en temps, nous avons une nouvelle saison au sein de Fortnite Battle Royale. Au cours de ces saisons, nous avons de nouveaux défis, un laissez-passer de combat renouvelé qui nous fournit de nouveaux cosmétiques, danses, chansons, etc. Nous recevons également des changements sur l’île, bien que cela soit un peu plus progressif pendant les mois que dure la saison. Comme à d’autres occasions, Fortnite collabore avec différentes entreprises, mais c’est généralement un peu plus spécifique, mais cette fois, la nouvelle saison appelée Fortnite Nexus War sera pleinement inspirée de l’univers cinématographique Marvel.

Aujourd’hui, 27 août, commence la saison 4 du chapitre 2, quelques mois inspirés de tous les personnages de Marvel. Selon des données connues, l’île de Fortnite est entrée en collision directe avec l’univers Marvel et est désormais menacée par Galactus, connu sous le nom de Destroyer of Worlds. En rejoignant les deux univers, tous les joueurs auront des capacités extraordinaires pour se battre et survivre sur l’île.

Fortnite Nexus War nous apporte de nouveaux mécanismes et personnages

Comme nous l’avons mentionné précédemment, dans une déclaration régulière avant chaque saison, ils détaillent certaines des caractéristiques que nous aurons. Nous aurons également des défis complètement nouveaux et plus de 100 récompenses à débloquer, dans lesquels nous retrouverons des personnages assez emblématiques des films Marvel.