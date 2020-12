Gaming Factory annonce la vie de célébrité pour PC et consoles en 2022

L’éditeur et développeur Gaming Factory SA a annoncé un nouveau titre de simulateur appelé Vie de célébrité. Les joueurs peuvent vivre tous les hauts et les bas d’être l’un des riches et célèbres du prochain titre de simulateur.

Vie de célébrité est un jeu de simulation qui permet aux joueurs de vivre la vie d’une star. Les joueurs partent du bas et doivent prouver leur valeur pour se faire connaître dans le monde entier. Bien que cela puisse conduire à des changements positifs, cela pourrait également être destructeur. C’est aux joueurs de décider s’ils veulent être aimés ou détestés.

Le développeur indique clairement qu’il est facile de démarrer mais difficile à maîtriser. La vie n’est pas facile, y compris le style de vie des célébrités. Avec un gameplay non linéaire, la plupart des décisions appartiennent entièrement au joueur.

Vie de célébrité permet aux joueurs de personnaliser leur avatar, de leurs traits du visage à leurs choix de mode. Les joueurs peuvent décider de se démarquer de la foule ou de rester fidèles à eux-mêmes.

Une fois que les joueurs commenceront à gagner en popularité, ils commenceront à gagner plus d’argent. Les joueurs auront constamment besoin de plus de fonds pour rester au top. À mesure que les joueurs achètent de nouvelles maisons, ils peuvent les personnaliser avec de nouveaux meubles. Les célébrités doivent également porter les derniers vêtements et accessoires, mais rester au top signifie que les fonds devront être constamment reconstitués.

L’ascension vers la renommée a des conséquences. Les mécanismes uniques du jeu incluent le soin de leur santé mentale, de leur renommée, de leurs finances et de la loi. Les joueurs peuvent essayer de vivre un style de vie sans crime, mais d’autres personnes, y compris des rivaux célèbres, peuvent essayer de les saboter.

Vie de célébrité est disponible à la liste de souhaits sur Steam maintenant. Les joueurs peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits ou suivre Gaming Factory SA sur les réseaux sociaux, ou rejoindre le serveur officiel Discord pour suivre le développement du jeu. La société maintient également la page de discussion Steam active avec des nouvelles et d’autres annonces.

La société a également annoncé un concours pour la quatrième profession du jeu. Les joueurs peuvent actuellement choisir entre Acteur, Chanteur ou Modèle. Une fois les suggestions recueillies, le développeur organisera un sondage communautaire pour que tout le monde vote sur la quatrième profession.

Vie de célébrité est encore très tôt dans le développement. La fenêtre de sortie a été annoncée pour 2022 pour PC, PlayStation et Xbox consoles et la Nintendo Switch.