Emplacement des ruines de montagne “ fortnites ”: où émouvoir en tant que Thor dans les ruines de la montagne

Fortnite Crédit: Epic Games

Thor est un Asgardien, et en tant que tel, il doit monter au sommet des montagnes: c’est simplement comme ça que ça se passe. Voici sa petite histoire, racontée à travers les défis d’éveil de Thor: il se retrouve sur une île avec peu de souvenir de ce qui se passe, il parvient à retrouver son marteau dans un cratère, il s’inspire de quelques runes Bifrost à proximité, puis il se rend au sommet d’une montagne pour reprendre son manteau en tant que puissant Dieu du tonnerre. Soigné! Si vous êtes aussi loin, vous en avez déjà fait la majeure partie, mais vous vous demandez peut-être quel sommet de la montagne abrite exactement les ruines que vous recherchez. Ne me demande plus.

Il y a un tas de montagnes dans la partie inférieure de la carte, et vous ne vous dirigez même pas vers la plus grande, assez curieusement. Voici où vous voulez déposer:

Fortnite Crédit: Epic Games

Vous saurez que vous avez trouvé le bon endroit quand vous verrez les trois petits obélisques au sommet: je crois qu’on pourrait les appeler des pierres de Bauta? C’est du moins ce que suggère Wikipedia. Quoi qu’il en soit, équipez la peau de Thor et le marteau et dirigez-vous vers le sommet de la montagne. Si vous allez à l’émote, il ne devrait y en avoir qu’une seule disponible: allez-y et faites cette emote pour que Thor lève son marteau vers le ciel et invoque un éclairage mystique, le transformant en une version plus divine du dieu du tonnerre, tout bleu et brillant. Cependant, vous êtes toujours aussi vulnérable aux balles, alors prenez une arme en descendant.

Je suis curieux de voir comment ces défis d’éveil s’inscrivent dans l’ensemble de la saison. Ils ne sont pas tout à fait comme les autres défis basés sur la peau de la saison 2, car ils ne sont pas limités dans le temps. Ils se déverrouillent simplement lorsque vous attrapez les packs de défis dans la passe de combat, ce qui signifie que théoriquement, les moyens de les terminer tous devraient déjà être sur la carte. Je peux aller de l’avant et acheter d’autres niveaux juste pour voir ce qui est quoi.

