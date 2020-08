Stack Overflow augmente le financement de série E pour le produit Teams

Stack Overflow a levé 85 millions de dollars en financement de série E pour son produit de gestion des connaissances Teams après deux premières années de croissance. L’intérêt des investisseurs et des consommateurs montre comment le travail numérique a changé les besoins de gestion des connaissances de nombreuses entreprises.

À mesure que de plus en plus d’entreprises s’adaptent aux modèles de main-d’œuvre distante et distribuée, la réunion de bureau «au volant» a été remplacée par la «question rapide» de Slack DM. Ces deux types de communication sont des méthodes épouvantables de partage des connaissances communautaires qui génèrent des gardiens et des informations en silo. Stack Overflow – et les investisseurs qui ont amassé ses 85 millions de dollars en financement de série E – croient qu’il devrait y avoir une meilleure solution. Stack Overflow promet d’utiliser les fonds pour améliorer encore son produit communautaire gratuit et la solution payante de gestion des connaissances Teams.

Lancé pour la première fois il y a deux ans, le produit Teams offre aux entreprises un enregistrement centralisé des questions et réponses techniques, et a le potentiel d’être utilisé pour documenter les politiques entre les services, des exigences de facturation aux processus de demande de congés.

Teams est disponible en trois niveaux tarifés par utilisateur et par mois et facturés annuellement. Le plan de base est de 6 USD par utilisateur et par mois, Business est de 12 USD par utilisateur et par mois, et Entreprise est un prix personnalisé en fonction des besoins.

Gestion centralisée des connaissances

Stack Overflow for Teams imite le format de question et de réponse du développeur Stack Overflow et des sites de communauté de niche pour organiser les informations de l’entreprise en dehors des messages directs individuels, des guides de stratégie ou des wikis. Les employés peuvent rechercher les réponses à leurs questions et publier leurs propres questions sans interrompre le flux de travail de leurs collègues.

Chacune de ces interactions est gamifiée avec des badges pour promouvoir le partage d’informations et d’autres interactions. Les contributeurs individuels qui pourraient ne pas partager leurs connaissances lors d’un appel vidéo à l’échelle de l’entreprise peuvent fournir des réponses et gagner des points de réputation qui récompensent la communication.

Le produit s’intègre également aux systèmes de communication existants tels que Slack, Microsoft Teams, Jira et GitHub, et offre une API permettant aux acheteurs d’entreprise de connecter leurs plates-formes de choix.

Investissement dans la communauté

Le financement approfondit l’investissement de la marque Stack Overflow dans les connexions communautaires. Le site de questions-réponses gratuit encourage la communauté parmi les développeurs du monde entier. Les autres produits Stack Overflow Talent and Advertising donnent aux entreprises un accès direct à des publics de niche et engagés. Le produit Teams apporte cette même connectivité aux entreprises qui ont des questions technologiques complexes qui bénéficieraient d’un dossier privé centralisé de connaissances institutionnelles.

Les outils suivent également la tendance vers des effectifs distants et répartis en permanence, tendance qui a été accélérée par la pandémie mondiale. Plus que jamais, les entreprises ont besoin d’outils qui connectent leurs employés tout en préservant un temps de production ciblé sans interruption par des appels vidéo ou des notifications Slack.

