Studio Ghibli: le producteur révèle un fait surprenant sur ses héroïnes

Après sa création, le Studio Ghibli a réussi à faire de chacune de ses productions des références incontournables pour parler de l’animation japonaise dans le reste du monde, en particulier pour les personnes qui ne connaissent pas le monde de l’anime.

Des films comme « Princess Mononoke », « Spirited Away » ou « Nausicaä of the Valley of the Wind » ne sont pas seulement un échantillon de la maîtrise narrative de l’animateur Hayao Miyazaki, mais ils ont également été chargés de présenter des milliers d’enfants dans le monde des personnages féminins forts comme aucun autre studio d’animation ne l’a présenté auparavant.

Récemment, Toshio Suzuki, un autre des membres fondateurs du studio, a tenu une session de questions et réponses sur Twitter au cours de laquelle il a partagé quelques informations sur le processus de création de « The Incredible Moving Castle » et d’autres questions liées aux différentes productions qu’il a produit.fait avec Ghibli.

Ce serait alors que Suziki a fait une révélation surprenante sur l’origine des personnages féminins créés par Hayao Miyazaki dans ses films, soulignant que l’animateur légendaire, en quelque sorte, trouve l’inspiration pour ses créations dans le souvenir de sa mère quand elle était jeune, assurant que «Miyazaki a un complexe maternel».

L’année dernière, le Studio Ghibli a fait un grand pas en avant en sortant le premier film réalisé en animation 3D par son équipe d’animation sous le titre «Earwig and the Witch», sorti au public en décembre dernier. Ils sont également actuellement en préparation pour la production de « Comment vivez-vous? », Une adaptation d’un roman japonais très populaire en Orient.

Malgré les éloges de la critique du monde entier, Studio Ghibli n’a jusqu’à présent réussi à obtenir qu’un de ses films, « Spirited Away », pour remporter un Oscar dans la catégorie « Meilleur film d’animation »., Étant le film le plus rentable de l’histoire. des cinémas japonais jusqu’à la première de « Demon Slayer: Mugen Train ».