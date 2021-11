La nouvelle bande-annonce de King’s Man emmène le meilleur tailleur du monde dans le monde des espions

20th Century Studios vient de publier une autre bande-annonce pour la comédie d’action-aventure L’homme du roi. Alors que l’intrigue lourde nous emmène aux premières années du 20e siècle lorsque l’agence Kingsman est formée pour s’opposer à une cabale complotant une guerre pour anéantir des millions de personnes, le film est tout sauf lourd. Avec chaque teaser et bande-annonce, cela apporte de l’action et des rires. Voir par vous-même!

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Alors qu’une collection des pires tyrans et cerveaux criminels de l’histoire se rassemblent pour préparer une guerre pour anéantir des millions de personnes, un homme doit courir contre la montre pour les arrêter. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante en L’homme du roi. »

« C’est plus sérieux, mais ce n’est pas ennuyeux », dit le réalisateur Matthew Vaughn. « Avec tout le respect que je dois aux films primés aux Oscars des 10 dernières années, peu d’entre eux sont de grands films épiques que vous voudriez revoir. Vous pensez : ‘Super film. J’en ai fini avec celui-là.’ Quand j’étais enfant, que ce soit Laurence d’Arabie, Docteur Jivago, connexion française, ce film intitulé L’homme qui voulait être roi, c’étaient de grandes épopées qui étaient de vrais films mais elles n’étaient pas ennuyeuses. C’étaient des aventures mais elles avaient du cœur et de la romance. Il est temps de ramener ce genre à un public moderne. Bizarrement, plus nous sommes passés à l’ancienne, plus c’est frais. »

« Nous découvrirons pourquoi les bonnes manières font l’homme [in the prequel]. Nous découvrirons pourquoi l’une de mes phrases préférées dans le nouveau film est « la réputation est ce que les gens pensent que vous êtes, le caractère est qui vous êtes ». Il y a beaucoup de ce que j’appellerai des vérités familiales pour notre société moderne dont il serait bon de se souvenir. » Le réalisateur a ajouté : « C’est une allégorie de… hors de contrôle. Tout le monde pensait qu’il ne pouvait pas y avoir de guerre, et puis c’est arrivé. Nous vivons une époque folle en ce moment. » En parlant du prochain épisode, « Nous avons mis des graines pour ce qui va se passer dans Kingsman 3tout le chemin du retour », confirme Vaughn. « Et ça va être très différent. »

L’homme du roi stars Ralph Fiennes (Le Grand Hôtel Budapest, Les Harry Potter cinéma, Le jardinier constant), Gemma Arterton (La fille avec tous les cadeaux), Rhys Ifans (L’incroyable homme-araignée), Matthew Goode (Le jeu d’imitation, Veilleurs), Tom Hollander (Dans la boucle), Harris Dickinson, Daniel Brühl, avec Djimon Hounsou, et Charles Dance. Le film suit le succès à succès Kingsman : les services secrets, sorti en 2014, et sa suite, Kingsman : le cercle d’or en 2017. Matthew Vaughn, David Reid et Adam Bohling sont les producteurs, et Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn et Ralph Fiennes sont les producteurs exécutifs. L’homme du roi est basé sur la bande dessinée ‘The Secret Service’ de Mark Millar et Dave Gibbons. L’histoire est de Matthew Vaughn et le scénario est de Matthew Vaughn & Karl Gajdusek.



The King’s Man sort dans les salles américaines le 22 décembre.





