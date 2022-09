Google travaille sur une alternative libre de droits à Dolby Atmos et Dolby Vision

22 septembre 2022 17:18:34 IST

Google travaille apparemment sur des formats audio et vidéo alternatifs qui pourraient remplacer Dolby Atmos et Vision s’ils réussissaient.

Selon un rapport de Protocol, Google cherche à introduire deux nouveaux formats multimédias pour offrir la vidéo HDR et l’audio 3D sous une nouvelle marque reconnaissable par le consommateur sans les frais de licence que les fabricants de matériel doivent actuellement payer à Dolby.

Bien que le produit final soit encore loin d’être terminé, des fuites de documents et de mémos suggèrent que les ingénieurs de Google appellent le produit Project Caviar dans leurs communications internes.

Dolby facture des frais de licence aux fabricants d’appareils qui souhaitent ajouter la prise en charge Atmos et Vision, qui est de plus en plus annoncée par les services de streaming comme une fonctionnalité premium. Protocol affirme avoir reçu un document indiquant que le fabricant de boîtiers de streaming qui vendent en gros pour 50 € doit payer environ 2 € par unité pour Dolby Vision et Dolby Digital.

Ce que Google propose « serait régi par un forum de l’industrie et mis gratuitement à la disposition des fabricants de matériel et des fournisseurs de services ». L’entreprise pourrait notamment stimuler l’adoption du matériel en faisant en sorte que YouTube, qui ne prend pas en charge Dolby Atmos ou Vision, le prenne en charge.

Cela arrive à un moment où l’audio spatial est commercialisé comme la prochaine grande chose dans la technologie du son, tandis que le côté vidéo de la poussée de format de Google vise à permettre aux utilisateurs finaux de capturer dans ces formats premium et d’obtenir une vidéo de meilleure qualité.

Samsung, qui a co-développé HDR10+ en tant qu’alternative libre de droits à Dolby Vision, a tenté de faire de HDR10+ un nom familier, mais a largement échoué à le faire. C’est pourquoi Google veut réessayer.

Google a discuté du projet Caviar avec des fabricants de matériel qui pourraient économiser sur les coûts. La société a également discuté avec des prestataires de services. Samsung, par exemple, ne prend pas en charge Dolby Vision sur ses téléviseurs car il ne veut pas payer de frais de licence. De même, le format Dolby Vision n’a pas été adopté à grande échelle sur les plates-formes mobiles d’Android.

