La NCAA donne aux équipes féminines de basket-ball une nouvelle salle de musculation après avoir été appelées en ligne

Les basketteuses féminines de la NCAA célèbrent ce week-end après avoir reçu une salle de musculation améliorée suite à des plaintes selon lesquelles les installations pour femmes étaient inférieures à celles des hommes.

NCAA Women’s Basketball a publié une photo du nouveau gymnase sur Twitter, déclarant, « La salle de musculation est arrivée! Allons-y. »

Plus tôt cette semaine, Ali Kershner, entraîneur des performances sportives de l’Université de Stanford, a partagé des images sur Instagram d’un petit rack d’haltères dans la salle de musculation des femmes à côté d’une image d’une vaste étendue de bancs, de supports et de haltères dans la salle de musculation des hommes.

« (T) ses besoins doivent être pris en compte », a écrit Kershner dans le message.

« Ces femmes veulent et méritent d’avoir les mêmes opportunités. Non seulement cela – 3 semaines dans une bulle et pas d’accès aux DB de plus de 30 ans jusqu’au doux 16 ans? Dans une année définie par un combat pour l’égalité, c’est une chance d’avoir un conversation et aller mieux. «

Le gymnase de basketball féminin de la NCAA se composait d’un ensemble de poids à main avant d’être amélioré. Ali Kershner

Samedi, un nouveau message sur les réseaux sociaux faisait le tour, bénéficiant d’installations améliorées, y compris de nouveaux haltères et de nouveaux supports, ainsi que des bandes et d’autres équipements d’exercice.

« Devinez quoi les gars? Nous avons une nouvelle salle de musculation », a déclaré un joueur dans la vidéo publiée sur TikTok et Twitter. « Merci NCAA de nous avoir écoutés. Nous vous apprécions tous. »

Vendredi, Lynn Holzman, vice-présidente de la NCAA pour le basketball féminin, a déclaré dans un communiqué que l’association « n’avait pas réussi » à fournir des installations équitables aux basketteurs féminins.

«En tant qu’ancienne étudiante-athlète féminine de basketball, ma priorité a toujours été de faire de cet événement la meilleure expérience possible pour toutes les personnes impliquées», a-t-elle déclaré. «Nous avons échoué cette année dans ce que nous avons fait pour préparer au cours des 60 derniers jours 64 équipes à être ici à San Antonio.»

La NCAA dit qu’elle a renforcé la salle de musculation du basketball féminin après que les joueurs et les entraîneurs se sont plaints du manque d’équité avec les installations pour hommes. NCAA

La présidente du comité de basketball féminin de la NCAA, Nina King, a ajouté qu’elle a «confiance qu’en tant que communauté de basketball féminin, nous pouvons travailler ensemble et combler les lacunes ici à San Antonio et aller de l’avant».

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.