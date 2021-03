Haute fidélité Saison 2: Malgré le succès massif de la saison 1, le spectacle s’est terminé.

La première édition de High Fidelity était un roman de Nick Hornby sorti en 1995, suivi d’un film mettant en vedette John Cusack en 2000. Puis, 20 ans plus tard, Hulu a relancé la saga post-chagrin avec Zoe Kravitz dans le rôle de Rob, un disquaire nouvellement abandonné. propriétaire qui revisite cinq relations précédentes afin de savoir comment obtenir un bon amour.

La série de 10 épisodes a fait ses débuts en février et est rapidement devenue un phénomène de streaming. La question est maintenant de savoir si plus va se passer. Malheureusement, Hulu dit non.

Hulu a décidé de ne pas renouveler la haute fidélité pour une deuxième saison:

La saison 2 de « High Fidelity » aurait pu concerner le personnage de Da’Vine Joy Randolph commençant un groupe et nous racontant ses chagrins, la saison 2 de « High Fidelity » aurait pu être jugée 😤https: //t.co/xx671us0Xi – Caroline Darya Framke (@carolineframke) 27 août 2020

La célèbre nouvelle série Hulu a été annulée après une saison. Les acteurs et l’équipe ont appris la nouvelle hier, selon The Hollywood Reporter. On ne sait pas pourquoi l’émission a été annulée ou si un autre réseau la reprendrait.

Kravitz, qui a joué et produit la série, a annoncé la nouvelle sur Instagram avec un adieu sincère à High Fidelity. Elle a sous-titré une galerie d’images des coulisses avec ses coéquipiers: «Je veux saluer mes fans de haute fidélité.»

Elle a poursuivi en disant: «Merci d’avoir mis tant d’amour et de cœur dans cette émission.» «Chacun de vous m’inspire. Merci à tous ceux qui sont venus nous encourager, nous aimer et nous regarder.

La saison 2 avait le potentiel d’être imprévisible:

En janvier, Kravitz et sa collègue productrice exécutive, Veronica West, ont parlé de garder l’histoire fraîche tout en restant fidèle à l’histoire originale lors des présentations de la Television Critics Association. Selon Entertainment Weekly, West a déclaré: «Nous ne voulons pas que ce soit ennuyeux.»

«Nous ne voulons pas que les téléspectateurs regardent l’émission et découvrent ce qui se passe.» Selon EW, Kravitz a ajouté: «Nous espérons qu’en faisant plus de saisons, nous aurons un plus grand nombre de médias parmi lesquels choisir. Si vous voulez bien excuser mon français, nous ne voulons pas faire exploser notre charge ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂