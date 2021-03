Sebastian Stan a avoué les problèmes financiers qu’il avait encore en tant qu’acteur de Marvel

Le faucon et le soldat de l’hiver ont été créés ce vendredi sur Disney + et mis en première page Sebastian Stan, protagoniste dans le rôle de Bucky Barnes. Pour atteindre les flashs et la reconnaissance mondiale de votre moment actuel, l’acteur a traversé des situations difficiles au cours de sa carrière pour devenir une grande star. Dans une interview, Il a avoué les problèmes financiers qu’il avait même en faisant partie de Marvel. Qu’est-ce qu’il lui est arrivé?

L’interprète de 38 ans a dû se faire une place à Hollywood depuis l’Europe. Il est né en Roumanie, a déménagé en Suisse dans son enfance et est allé étudier le théâtre en Angleterre quand il savait ce qu’il voulait être dans la vie. Il a été formé au prestigieux théâtre The Globe en Londres et son succès définitif s’est produit en La loi et l’ordre 2003 avec le rôle de Justin Capshaw.







Après avoir travaillé sur des titres comme Gossip Girl, Kings, Il était une fois, l’architecte, Black Swan vint la belle opportunité de sa carrière: en 2011, il rejoint le MCU pour participer à Captain America le premier vengeur. Là, il a commencé à se forger une renommée internationale qui aujourd’hui ne lui fait pas avoir 5,5 millions d’abonnés Sur Instagram.

Sebastian Stan a avoué les problèmes financiers qu’il avait

Dans une note avec ET Online, l’acteur a rappelé ce moment et reconnu que sa situation économique n’était pas celle imaginée par tout le monde. « En 2011, après la sortie du premier Captain America, environ un mois plus tard, j’ai reçu un appel de mon directeur commercial me disant qu’il me restait un mois pour savoir comment j’allais payer le loyer. », a-t-il indiqué.

Stan a ajouté que dans l’industrie « personne ne sait jamais ce qui se passe vraiment » et il a apprécié de servir dix ans chez Marvel avec son personnage Bucky. Au total, il a réalisé sept films avec la société de Kevin Feige ainsi que la série actuellement diffusée par Disney +. En outre, au cours de la dernière décennie, il a également fait des apparitions dans des films tels que Gone, The Apparition, Ricki and the Flash, I, Tonya and Monday.

Au cours de l’entretien, il y avait aussi son partenaire Anthony Mackie, qui a plaisanté: « Dix ans de chèques! Sebastian paie déjà pour le dîner. ». « Mon nouvel agent est évidemment là aussi. Le soutien est fantastique. »répondit le Roumain.