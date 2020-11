Bhad Bhabie nie avoir du bœuf avec son ancien ami Billie Eilish

« Ça craint d’avoir un ami et ils disparaissent tout simplement », a expliqué Bhad Bhabie à propos de sa relation avec la chanteuse.

Ce sont deux jeunes artistes de l’industrie de la musique dont les gens ne s’attendaient pas à ce qu’ils soient un jour amis. Cependant, Bhad Bhabie a été ouverte sur sa relation avec Billie Eilish, révélant l’année dernière qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois le lendemain de la mort de XXXTentacion en juin 2018. Les deux ont pleuré en écoutant sa musique et étaient épaisses comme des voleurs après cela, mais Bhad Bhabie, de son vrai nom Danielle Bregoli, a déclaré qu’une fois la carrière d’Eilish décollée, ils n’étaient plus aussi proches.

Gregg DeGuire / Intermittent / Getty Images Cette semaine, Bregoli s’est entretenu avec Divertissement ce soir sur la situation actuelle de son amitié avec Eilish. «Les gens veulent toujours agir comme si nous avions des problèmes ou que nous avions du boeuf. Non», dit-elle. «J’ai juste l’impression que soit quelqu’un lui a parlé de moi et lui a fait penser que j’étais une mauvaise personne, soit elle devenait trop grande pour ne pas vouloir s’associer à ma marque. Et c’est parfaitement bien, je comprends ça, mais ça craint d’avoir une amie et ils disparaissent. Mais je ne suis pas en colère contre elle, elle n’est pas en colère contre moi. C’est ce que c’est. « « Je l’ai toujours soutenue. J’étais toujours là mais, tu sais, ça arrive », a ajouté Bregoli, disant que l’équipe de Billie n’entretiendrait même pas l’idée de la collaboration des deux artistes. « Ce n’est pas pour moi … beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas s’associer à ma marque. Ils pensent que je suis cet enfant diabolique. » Même ainsi, Bregoli comprend que sa réputation a été rebutante. [via]