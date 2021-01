La MINI «visage lavé» arrive au printemps

Chaque nouvelle évolution de la MINI est toujours conservatrice, mais lorsque nous mettons la voiture de 2001 à côté de celle qui arrivera sur le marché en 2021, ce printemps, nous nous rendons compte que, comme pour tant de choses dans la vie, le tout est plus grand que la somme de les parties, c’est-à-dire que le changement accumulé au cours de ces deux décennies pourrait être considéré comme le résultat de changements individuels beaucoup plus importants.

Dans le cas de cette génération, qui en 2021 émerge de la face lavée, nous avons la calandre hexagonale agrandie d’un cadre noir, les feux de position ont été remplacés par des entrées d’air verticales placées aux extrémités avant et la bande centrale du pare-chocs (là où la plaque d’immatriculation est fixée) est maintenant peinte dans la couleur de la carrosserie (au lieu d’être noire comme jusqu’à présent).

A l’arrière, le feu antibrouillard central a été intégré dans le tablier sous la forme d’une fine LED et il y a maintenant une section noire au-dessus du pare-chocs.

En revanche, il existe encore des toits de couleurs différentes du reste de la carrosserie. Cependant, une technique de peinture spéciale a été créée qui mélange plusieurs nuances qui sont encore appliquées fraîches dans le processus de fabrication de la voiture pour créer une finition spéciale (Spray Tech) et qui diffère d’une voiture à l’autre.

Selon Oliver Heilmer, directeur du design de la marque anglaise aux mains du groupe BMW: «Ce toit multi-tons projette les possibilités de personnalisation vers de nouveaux sommets et le fait que chaque finition soit vraiment unique mérite un examen attentif de la voiture» .

Plus noir et moins de chrome

Les phares ronds caractéristiques ont maintenant une doublure interne en noir (et non chromé), il y a une bande circulaire pour les fonctions des feux de jour et des «clignotants» et les feux de croisement et de route sont maintenant à LED, avec une meilleure capacité d’éclairage , et il y a aussi de nouvelles fonctionnalités (lumières courbes, Matrix et pour les intempéries).

Sur les feux arrière, le design du drapeau anglais devient standard sur toutes les versions de la MINI 2021: trois portes, cinq portes et Cabrio.

À l’intérieur, nous avons de nouveaux motifs et revêtements, tandis que – comme à l’extérieur – le nombre d’inserts métalliques a été réduit. Les bouches d’aération aux extrémités sont entourées de panneaux noirs, les centrales ont été repensées et apparaissent sur le devant du tableau de bord.

Le moniteur central rond typique est toujours de 8,8 pouces (auparavant il était de 6,5 pouces et le plus grand un extra), ainsi que les surfaces laquées noires, étant associées à un nouveau «système d’exploitation» que MINI entend utiliser plus intuitivement.

Dans le même temps, les boutons des feux de détresse et des systèmes d’assistance à la conduite ont changé de position au sein de l’unité de commande circulaire. Nous avons également des graphiques plus modernes et de nouvelles fonctionnalités dans les applications disponibles sur ce modèle.

Le volant a un nouveau design et, dans les versions les plus équipées, une instrumentation numérique colorée de 5 ”apparaît avec les informations les plus importantes pour le conducteur (dans la MINI électrique, c’est là que se trouvent les données de chargement).

Il existe plusieurs options pour la lumière ambiante et même les deux écrans du tableau de bord peuvent prendre les couleurs des environnements Lounge (entre turquoise et turquoise) et Sport (rouge et anthracite).

La gamme de moteurs reste

La gamme de moteurs de la MINI 2021 reste inchangée: trois cylindres de 1,5 litre de 75 ch, 102 ch et 136 ch et le quatre cylindres de 2,0 l sur les Cooper S et John Cooper Works (JCW) de 178 ch et 231 ch respectivement. Et, bien sûr, la version 100% électrique de 184 ch et dont la batterie de 32,6 kWh permet une autonomie comprise entre 203 km et 234 km.

Toutes les versions utilisent une boîte manuelle à six vitesses ou une automatique à double embrayage et sept vitesses dans les deux plus puissantes automatiques à 1,5 et à huit vitesses (convertisseur de couple) de la JCW.

Un confort amélioré

S’il est vrai que MINI est considéré comme le modèle compact le plus amusant du marché depuis deux décennies, on sait aussi que certains clients trouvent généralement la suspension trop dure pour certains sols.

Pour cette raison, la MINI 2021 introduit un système de suspension adaptative qui, selon la marque, réalise un meilleur compromis entre l’efficacité du comportement (souvent comparée à celle d’un kart) et la qualité du roulement (au sens de plus confort).

Les ingénieurs disent que la clé du système (qui ne peut pas être montée sur la MINI One ou la Cooper SE électrique) est l’amortissement sélectif continu de la fréquence qui utilise une valve supplémentaire pour lisser les pics de pression soudains à l’intérieur de l’amortisseur et cela, en fonction de la situation de conduite et les conditions routières, peuvent réduire les forces d’amortissement jusqu’à 50%.

Avec l’arrivée sur le marché prévue au printemps, les prix de la MINI 2021 rénovée ne sont pas encore connus.