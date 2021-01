Kellyanne Conway aurait posté une photo nue de sa fille de 16 ans, Claudia, sur Twitter: rapport

Ce n’est un secret pour personne que l’ancienne conseillère principale du président Donald Trump, Kellyanne Conway, a fait la une des journaux depuis qu’elle a été lancée aux yeux du public.

Et même si elle a démissionné de son poste à la Maison Blanche en août 2020, son drame familial – en particulier avec sa fille de 16 ans, Claudia Conway – fait la une des journaux depuis son départ de l’administration Trump.

Récemment, Claudia a accusé sa mère de violences physiques et verbales dans une série de vidéos TikTok, qui a suscité des débats animés sur les réseaux sociaux à propos de la relation de Claudia et Kellyanne.

Et le 25 janvier, Kellyanne Conway aurait porté leur querelle publique à un tout autre niveau après avoir prétendument publié une photo nue de sa fille de 16 ans sur ses flottes Twitter.

Si vous n’êtes pas familier, Fleets est une fonctionnalité relativement nouvelle sur la plate-forme de médias sociaux qui agit comme une histoire Instagram – tout ce que vous publiez disparaît 24 heures après l’avoir publié.

La photo de Claudia a été prise peu de temps après sa publication, mais les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à capturer cette horrible épreuve.

Le même jour que la photo a été publiée, Claudia s’est rendue à TikTok pour aborder le scandale de la photo, et bien que sa vidéo TikTok originale ait été supprimée, les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement enregistré son clip.

«Apparemment, c’est réel, alors voici ce qui s’est passé, je suppose», commença-t-elle. «La photo date d’il y a des mois, et je suppose que lorsque ma mère a pris mon téléphone – chaque fois qu’elle le prend, elle le prend tout le temps – elle a pris une photo de ça, donc c’était sur son téléphone.

«Je suppose qu’elle l’a posté accidentellement? Ou quelqu’un l’a piratée, mais personne n’aurait jamais eu de photo comme ça – jamais. Alors Kellyanne, tu vas f ****** prison », a-t-elle ajouté.

Dans une autre vidéo, Claudia dit: «Je suppose que ma mère en a pris une photo pour l’utiliser contre moi un jour, puis quelqu’un l’a piratée ou quelque chose comme ça. Je suis littéralement à court de mots. Si vous le voyez, signalez-le. «

Cependant, le mardi 26 janvier, Claudia s’est rendue à TikTok pour exhorter les utilisateurs des médias sociaux à cesser d’envoyer de la haine à sa famille.

«S’il vous plaît, arrêtez d’envoyer de la haine à ma famille. S’il vous plaît. je mets fin à tout cela. Je vais bien. nous allons bien », a-t-elle sous-titré la vidéo.

Son père, George Conway, a également tweeté la vidéo TikTok et a déclaré à ses abonnés Twitter que Claudia lui avait demandé de «tweeter cette déclaration à sa place».

«Les gars, je voulais juste venir ici et aborder la situation», a déclaré Claudia. «Ce n’est pas forcé, cela vient complètement de moi, Claudia. J’ai la foi et je sais que ma mère ne mettrait jamais quelque chose comme ça sur Internet, de même que moi, nous ne ferions jamais ça.

«Ma mère et moi, nous nous battons comme des mères et des filles, mais nous aimons aussi comme des mères et des filles, et je l’aime vraiment», a-t-elle poursuivi. «Je vais faire une pause dans les médias sociaux parce que nous sommes vraiment fatigués de faire la une des journaux.»

«Veuillez ne pas inciter à la haine ou à la violence envers ma famille», a-t-elle ajouté. «S’il vous plaît, pas d’appels aux autorités. J’adore ma mère et elle m’aime. «

Kellyanne Conway fait actuellement l’objet d’une enquête de la police sur l’incident de la photo nue.

Selon un rapport, quatre agents se sont présentés à la résidence de Conway vers midi le 26 janvier et sont restés chez eux pendant environ une heure.

«Une enquête est en cours. Aucune information supplémentaire ne peut être divulguée », a déclaré le chef de la police alpine Christopher Belcolle dans un communiqué à ce sujet.

Cette histoire sera mise à jour au fur et à mesure de son développement.

Il est illégal de publier des photos nues d’un mineur.

<< Le programme Internet Crimes Against Children Task Force (programme ICAC) aide les autorités nationales et locales chargées de l'application de la loi à mettre au point une réponse efficace à l'exploitation sexuelle des enfants facilitée par la technologie et aux crimes sur Internet contre les enfants. Cette aide comprend des composantes médico-légales et d'enquête, une formation et une assistance technique, services aux victimes et éducation communautaire. "

Pour plus d’informations, visitez le site Web de l’Office of Juvenille Justice and Delinquency Prevention.

