Vin Diesel lance une mise à jour prometteuse de Riddick 4

Rapide et furieux la star Vin Diesel continue de vanter le retour d’une autre de ses franchises les plus célèbres, Riddick, avec l’acteur se rendant sur les réseaux sociaux pour partager une mise à jour prometteuse sur le quatrième volet proposé. « Super rencontre aujourd’hui, très excité par ce prochain chapitre », a déclaré Diesel dans une légende à côté d’une image de l’anti-héros titulaire.

Bien que l’on en sache encore peu sur la suite, il a été révélé que le projet s’intitulera Riddick 4 : Furya, et, selon Diesel lui-même, le scénario plongera dans les origines mystérieuses du fugitif Furyan hautement qualifié. « Etes-vous ravis d’entendre parler de Furia ? Voulez-vous savoir où tout a commencé avec ce personnage sombre Riddick ? » Diesel a taquiné le chemin, en 2015.

La star de l’action est clairement impatiente de concrétiser Riddick 4: Furya, peu importe le temps que cela prend, et il semble de plus en plus que sa détermination portera ses fruits, Diesel déclarant plus tôt cette année que le script de la quatrième sortie de Riddick était terminé, et que le directeur de la franchise David Twohy reviendra aux côtés de Diesel en tête. « [Director] David Twohy, il a écrit un excellent scénario », a déclaré Diesel en juin. « C’est juste une question de timing quand on a l’opportunité de tourner ça. Mais je crois que nous tournons ça en Australie. Et ce serait le quatrième chapitre de cette série, ce qui serait génial. Nous avons eu beaucoup de succès avec Escape From Butcher Bay. On dirait qu’il y a une éternité maintenant. Mais, j’imagine que nous profiterions de l’espace de jeu et ajouterions un chapitre supplémentaire, mais définitivement, le [movie’s] le script est déjà écrit. On peut donc dire sans se tromper que nous nous dirigeons vers le tournage du quatrième chapitre de Riddick. »

Riddick a commencé sa vie en tant que méchant/anti-héros énigmatique de la superbe sortie d’horreur de science-fiction des années 2000, Pas de noir. Avec Radha Mitchell, Cole Hauser et Keith David aux côtés de Diesel, le public est présenté au dangereux criminel Richard B. Riddick, qui est transporté en prison dans un vaisseau spatial. Lorsque le vaisseau spatial est endommagé, l’équipage est obligé de faire un atterrissage d’urgence sur une planète désertique vide habitée par des créatures extraterrestres prédatrices. Les créatures monstrueuses ne peuvent survivre que dans l’obscurité, et bien que ce soit normalement une bonne nouvelle, les trois soleils de la planète sont sur le point de se coucher et de plonger la planète dans, vous l’aurez deviné, le noir absolu. Et ainsi, Riddick s’associe à l’équipage survivant et à d’autres passagers pour développer un plan pour survivre et s’échapper.

Riddick s’est avéré être extrêmement populaire auprès du public et une suite a donc été mise au point sous la forme de 2004 Les Chroniques de Riddick. La portée de l’univers a radicalement changé dans le suivi, introduisant le public dans un monde de science-fiction beaucoup plus complexe que celui de Pas de noir. Malheureusement, le film a reçu des critiques négatives et a été un flop au box-office, avec la troisième suite, Riddick, revenant à l’histoire plus insulaire du premier opus et donnant aux fans plus de ce qu’ils attendaient des autres aventures du mercenaire aux yeux brillants .

Nous devrons attendre et voir dans quelle direction Riddick 4 : Furya choisit, mais jusque-là Vin Diesel revient d’abord au rôle de Dominic Toretto et conclut le Rapide et furieux franchise avec deux suites finales, dont la première devrait sortir le 7 avril 2023.





