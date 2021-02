La mère de Dan Levy s’attaque férocement à ses intimidateurs d’enfance avant les débuts de «  SNL  »

La mère de Dan Levy, Deborah Divine, a un message féroce pour certains des intimidateurs de l’enfance de son fils.

Levy accueillera « Saturday Night Live » pour la première fois ce soir aux côtés de l’invitée musicale, Phoebe Bridgers. Divine a partagé un tweet samedi matin pour commémorer l’occasion, l’écriture, « Cela va aux punks intimidateurs du Camp WTF qui ont rendu la vie misérable pour un certain compagnon de cabine à l’été 1996 – simplement parce qu’il était différent. »

« Eh bien, après toutes ces années, je n’ai que 7 mots à vous dire: ‘En direct de New York, c’est samedi soir!' », A-t-elle ajouté.

La star de « Schitt’s Creek », 37 ans, a retweeté la douce note de sa mère, écrire simplement, «Mamans ♥ ️»

Les parents de Twitter semblaient vraiment apprécier l’appel.

« J’adore une maman qui a une liste de personnes méchantes avec leur enfant, » une maman a écrit. « J’ai le mien et il m’accompagnera dans ma tombe. Mon enfant queer est incroyable. Tout comme le vôtre. »

Un autre a ajouté, « D’après mon expérience, ce sont tous les enfants étranges qui finissent par diriger le monde 🙂 ils trouvent leur chemin! »

Ce n’est pas la première fois que Divine, 61 ans, crie son fils sur Twitter pour ses réalisations. Le jour où la finale de «Schitt’s Creek» a été diffusée, elle a partagé un hommage émouvant à son fils sur Twitter qui a ensuite suscité les larmes de son fils à la télévision en direct lors d’une apparition pour «The Late Late Show with James Corden» en avril.

Deborah Divine et Dan Levy en 2016. George Pimentel

«Aujourd’hui, je regrette chaque seconde d’inquiétude dans les années 80, je me demandais comment le monde allait traiter mon brillant petit garçon qui aimait virevolter», a-t-elle écrit. «Je ne savais pas qu’il allait mettre le cul de ce vieux monde au bord du trottoir et en créer un tout nouveau. @danjlevy ❤️❤️ »

Levy a retweeté le message, ajoutant: «Ceci. Je t’aime maman. »

« J’étais un gâchis complet. Cela m’a complètement tué. J’étais sur le point d’être bien », a déclaré Levy à Corden après avoir lu le tweet en direct dans l’émission. « C’était le dernier jour. Je ressentais beaucoup d’émotions. , J’essayais de les garder sous contrôle. Et puis ma mère a tweeté ça et je l’ai lu et je me suis complètement effondré. J’ai juste un cri solide.

Il a ajouté: «Cela fait beaucoup d’années, ce que je ne pense pas être une mauvaise chose, mais c’était lourd.»

«C’est assez énorme pour quelqu’un d’entendre», a-t-il ajouté. «Et je pense que pour elle de le dire si publiquement, je ne peux que supposer que cela signifiait tellement pour beaucoup de gens aussi, parce que c’est le pouvoir du soutien et c’est le pouvoir d’encouragement et d’acceptation … Je pense qu’il y a tellement de peur associée encore à ce jour avec des parents qui regardent leurs enfants queer et se demandent s’ils vont bien se passer.

«Pour elle, de dire ça et de me défendre de cette manière, c’est très beau. Et magnifiquement écrit, pourrais-je ajouter.