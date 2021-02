« Lupin »: 10 questions auxquelles la saison 2 devrait répondre

« Lupin« Est une série originale de Netflix en français qui raconte l’histoire classique de Arsène Lupin, réputé comme un voleur et un maître du déguisement. L’émission a été créée par George Kay et François Uzan pour la première de son premier épisode le 8 janvier 2021, devenant rapidement l’une des productions internationales préférées des téléspectateurs.

L’histoire suit Assane Diop, que lorsqu’il était adolescent, il a perdu son père, dont il estime que la famille Pellegrini est responsable. La vie de Diop change quand il tombe sur un livre sur Lupin, qui le met enfin dans un voyage aventureux pour venger la mort de son père.

Contrairement à d’autres programmes Netflix, la série tourne autour d’un anti-héros hautement qualifié, Assane. Il a du style, une solide histoire et parvient à réaliser des projets impossibles avec l’aide de certains collègues, honorant le personnage de Arsène Lupin créé par Maurice Leblanc.

Cependant, le programme laisse plusieurs questions sans réponse face à une saison 2, celui qui avait déjà commencé à se produire avant le même Netflix a confirmé qu’il y aurait une deuxième partie officiellement. Voici quelques-unes des questions que vous avez identifiées Screenrant qui devrait répondre aux prochains épisodes de « Lupin».

10 QUESTIONS QUE DOIT RÉPONDRE LA DEUXIÈME SAISON DE «LUPIN»

10. Jusqu’où va la corruption de Dumont?

Jusqu’où va la corruption de Dumont?

Dumont il n’a pas commencé sa carrière en étant corrompu. En fait, il semblait très nerveux d’être impliqué dans Pellegrini quand les choses se sont avérées un peu troubles. Après être rentré chez lui après sa rencontre avec AssaneIl était très bouleversé par toute cette épreuve et ne ressemblait pas à quelqu’un qui a passé toute sa carrière comme ça.

Ceci est important car cela peut être un facteur déterminant jusqu’où ira-t-il pour enterrer la vérité. Si c’est votre seule faute regrettable, il y a une chance que cela vous aide Assane encore plus ou essayez de garder l’image de votre carrière impeccable.

9. Quelle est la relation entre Juliette et Assane maintenant?

Quelle est la relation entre Juliette et Assane maintenant?

Après avoir révélé que Assane a mis fin à sa relation avec Juliette être uniquement avec Claire, l’arc d’équilibre de Juliette c’est devenu un peu plus précaire. Au début, il semblait qu’elle n’était que la fille de l’homme qui avait encadré son père et avec qui elle avait partagé son premier baiser.

Mais avec les nouvelles connaissances introduites dans le épisode 5, est devenu tout cela plus Juliette, dont j’étais amoureux Assane, dont j’étais amoureux Claire. Tout cela soulève la question de savoir combien de temps ils ont été impliqués et comment leur relation a évolué depuis.

8. Qui sort avec Claire?

Qui sort avec Claire?

C’est peut-être juste une meilleure compréhension de la vie de famille de Assane, mais la façon dont il mentionne constamment le fait que Claire Il sort avec quelqu’un et son évolution rend les choses un peu louche. C’est particulièrement discutable après le dernier épisode dans lequel il est montré aller en thérapie et discutant de sa relation avec Assane avant de le savoir j’étais enceinte.

Il était également clair qu’elle savait que il n’a pas reçu d’argent de la manière la plus légale Pendant longtemps. Y a-t-il plus dans votre histoire de la façon dont il semble y avoir Juliette? Vous sortez peut-être avec quelqu’un de gentil qui n’a pas d’arrière-pensée, mais le contraire pourrait également être sur les cartes de votre personnage.

7. Qu’arrivera-t-il à Raoul?

Qu’arrivera-t-il à Raoul?

Au bout du épisode 5, le fils de Assane, Raoul, est kidnappé par le tueur à gages de Pellegrini, Léonard. Cela ressemblait à la pensée rapide de Assane dans le train a fait Léonard oublier sa mission initiale, qui était d’arriver à Assane seul et partir Claire Oui Raoul en paix. Il est possible que vous ayez reçu une nouvelle tâche après votre mise à niveau vers Pellegrini à propos de la fuite de Assane.

Étant donné que Léonard s’est déplacé assez rapidement après avoir été arrêté à la gare, il ne serait pas hors de propos pour lui d’agir si vite en matière de capture Assane de toute façon je peux. C’est juste une question de savoir si Léonard agit par colère ou par devoir de Pellegrini. Si c’est ce dernier, Raoul vous avez de meilleures chances de vous échapper indemne.

6. Que sait Anne?

Que sait Anne?

Il est peu probable que Anne n’ayez aucune idée des actions passées de votre mari. Vous n’avez peut-être pas toutes les pièces du puzzle, mais il y a quelque chose là-dedans. Il ressort de la façon dont elle a parlé de lui à sa fille qu’elle savait que tout n’était pas parfait en ce qui concerne la carrière de son mari.

Dans la prochaine saison du programme, il serait utile de comprendre ce qu’elle sait, car cela soulagerait la question de savoir si elle savait que son mari ne faisait rien de bien lorsqu’il a été accusé Le père d’Assane signer la confession.

5. Guedira aidera-t-elle Assane?

Guedira aidera-t-elle Assane?

Personne dans son équipe ne l’a cru au début. Quand ils ont finalement commencé à voir le lien entre Arsène Lupin Oui Assane, Dumont Il l’a enlevé de l’étui. Dans le épisode 5, est au même endroit que Assane, Claire et son fils Raoul.

En raison de l’aliénation de son équipe et parce qu’il était présent à l’époque Assane vous avez réalisé que votre fils avait disparu, avez-vousil y aura une certaine collaboration? Il y a aussi la possibilité qu’il y ait un pardon final entre ces personnages, mais rien n’est certain tant que vous ne le voyez pas à l’écran.

4. Les boucles d’oreilles étaient-elles symboliques?

Les boucles d’oreilles étaient-elles simplement symboliques pour quelque chose de plus grand? (Photo: Netflix)

À la fin de votre réunion privée, Assane orné Juliette avec une paire de boucles d’oreilles qu’il a volée à une vieille femme quelques instants auparavant. De même, il a doué Benjamin un œuf de Fabergé volés et des bijoux destinés à les aider à créer une entreprise pour leur avenir, mais c’était évidemment un moyen illégal de les aider.

Ces offres consécutives pourraient suggérer qu’il était peut-être simplement de bonne humeur, qu’il voulait apaiser Juliette en quelque sorte pour la décevoir, ou qu’ils étaient censés avoir le même objectif: mettre les choses en mouvement pour un grand plan.

3. Assane a-t-elle révélé son identité exprès?

Pourquoi Assane a-t-il révélé son identité? (Photo: Netflix)

Tout au long de la saison 1, Assane Il avait toujours quelques longueurs d’avance sur son adversaire. Juste au moment où il semblait être à court de forces, il s’est avéré qu’il l’avait planifié pour ce moment précis. Il fut un temps où épisode 3 dans lequel les fissures ont commencé à apparaître. Quand il a révélé son identité à Dumont Lorsque je l’ai interrogé, il n’était pas clair s’il avait un but ou non.

L’idée de Assane s’était effondré tout le temps moins que probable, mais cela semblait être un grand pas révéler votre identité quand c’est comme ça qu’il est resté si loin dans le match en premier lieu. Dans tous les cas, cela rend la poursuite plus intéressante.

2. Que sait exactement Assane de la mort de son père?

La mort de son père l’a amené à planifier tout ce qu’il faisait dans «Lupin». Mais que savez-vous vraiment de la mort de votre père? (Photo: Netflix)

Au début, il semblait que Assane il en savait beaucoup plus sur son père, sa vie et sa mort qu’il ne le disait. Mais au fur et à mesure que la série progressait, il est devenu évident qu’il manquait quelque chose ou qu’il avait un objectif final plus grand que de comprendre. ce qui était arrivé au collier.

Voyant que l’homme qu’il a combattu dans le train est le même homme qui l’a regardé par la fenêtre quand il était enfant rendant visite à son père en prison, c’est que Assane cela montre qu’il ne relie toujours pas les points. Maintenant que le même homme a enlevé son fils, il sera impossible d’éviter de reconnaître que le visage de cet homme est trop familier.

1. Juliette sera-t-elle le dernier ennemi d’Assane?

Juliette sera-t-elle le dernier ennemi d’Assane?

Avec les informations publiées dans le épisode 5, le personnage de Juliette est devenu le principal soupçon de tous. Il ne semblait pas probable qu’il était complètement ignorant de tout ce qui se passait, surtout après que sa mère l’ait averti dans le épisode 2 à propos de son père, et quand elle a volontairement dit à son père que c’était Assane qui a organisé la réunion dans le Jardin du Luxembourg.

Ses actions reflétaient constamment le comportement de quelqu’un qui en savait plus qu’il ne le disait. Maintenant qu’il y a un autre niveau dans votre relation passée avec Assane, il est possible qu’elle soit la clé de la vengeance réussie de Assane Ou qu’il s’avère encore pire que son père.