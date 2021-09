‘Free Guy’ se libère au box-office, encaissant plus de 300 millions de dollars dans le monde

Le film gars libre a été la surprise de l’été et continue de dépasser les attentes. Lundi, le film Disney/20th Century Studios a dépassé les 300 millions de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le cinquième titre hollywoodien à franchir ce seuil en 2021. Jusqu’à présent, le film de Ryan Reynolds a rapporté 114,1 millions de dollars au niveau national et 203,3 millions de dollars à l’international. box-office pour un total de 317,4 millions de dollars.

Ce n’est pas seulement une victoire au box-office pour Disney, mais c’est aussi une victoire pour la propriété intellectuelle d’origine car c’est le seul film IP original à atteindre 300 millions de dollars en 2021 et seulement le deuxième, d’ailleurs Principe, de le faire depuis le début de la pandémie. Le film inspiré du jeu vidéo réalisé par Shawn Levy est un succès auprès du public et des critiques car il détient un score critique de 80% sur Rotten Tomatoes et une note A sur Cinema Score.

Bien qu’atteindre 300 millions de dollars semble apprivoisé par rapport à la plupart des superproductions, compte tenu gars libre a fait ses débuts en août, alors que la variante Delta commençait à se répandre, c’est une performance relativement impressionnante au box-office. C’était également la première sortie de Disney à être exclusive aux cinémas après les deux Croisière dans la jungle et Veuve noire avait des sorties hybrides dans les salles et sur Disney +. C’était une décision qui est revenue hanter Disney, basée sur le procès de Scarlett Johansson intenté contre eux.

gars libreLe box-office a également reçu une aide car il a reçu une sortie en Chine, une opportunité que de nombreux films de 2021 n’ont toujours pas reçue. Il a été créé en Chine le 27 août et a rapporté 89 millions de dollars avec une projection d’environ 93 millions de dollars. C’est le troisième film le plus rentable en Chine depuis la réouverture de ce marché en juillet 2020.

Dans d’autres pays, gars libreLes chiffres internationaux de, selon Deadline, sont « dirigés par le Royaume-Uni (21,2 millions de dollars), la Russie (10,8 millions de dollars), la France (5,2 millions de dollars), l’Arabie saoudite (4,7 millions de dollars), l’Allemagne (4,6 millions de dollars), le Japon (4,5 millions de dollars) , Australie (4,3 millions de dollars), Espagne (3,3 millions de dollars) et Mexique (3,3 millions de dollars). »

Disney a clairement confiance en cette propriété intellectuelle car elle a eu une longue sortie en salles et Disney a confirmé, selon Ryan Reynolds, qu’ils étaient intéressés par une suite. Le 14 août, Reynolds a tweeté: « Aaannnnd après 3 ans de messagerie #FreeGuy en tant que film IP original, Disney a confirmé aujourd’hui qu’ils voulaient officiellement une suite. Woo hoo !! #irony. »

En réalité, gars libre gagnait toujours de l’argent au box-office puisqu’il est arrivé au numéro 2 pour le week-end du 17 septembre, affichant 5,1 millions de dollars. Il est venu derrière une autre version de Disney, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui poursuit son succès sur le marché intérieur, rapportant 21,6 millions de dollars. Cependant, Shang-Chi n’a toujours pas reçu de date de sortie en Chine, ce qui nuira certainement à son nombre total au box-office international. Le reste du top 5 comprend pleurer macho, le dernier film de Clint Eastwood, Bonbon, et Malin.

gars libre met en vedette Reynolds en tant que PNJ (personnage non jouable) dans un monde de jeu vidéo qui se libère de la programmation qui l’oblige à faire les mêmes choses tous les jours. Il vit dans un jeu vidéo appelé Free City, un jeu hybride des deux Grand Theft Auto et Fortnite. Le reste de la distribution comprend Jodie Comer, Joe Keery, Taika Waititi et Lil Rel Howery. Vous pouvez voir plus d’informations sur le box-office sur The Numbers.

