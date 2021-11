Hawkeye TV Spot taquine une «menace au niveau des vengeurs» pendant les vacances

Marvel a publié un nouveau spot télévisé pour Oeil de faucon qui taquine une « menace de niveau Avengers », du moins c’est ainsi que les personnages y font référence. Le teaser de 30 secondes se penche également sur l’aspect vacances de cette série que nous avons vu jusqu’à présent. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Le début du teaser voit Kate Bishop (Hailee Steinfeld) et Clint Barton (Jeremy Renner) parler avec Eleanor Bishop (Vera Farmiga), la mère de Kate. Elle demande à Clint : « Alors, Kate t’aide avec une menace de niveau Avengers ? » Kate répond ensuite par « C’est mon partenaire », ce qui, selon Clint, est « un peu exagéré ».

Le reste du teaser présente des explosions, des flèches volantes et des poursuites épiques en voiture qui comportent également un tir à l’arc violent. Il y a beaucoup d’images de vacances d’autant plus que cette série se déroule à New York, l’un des quartiers les plus décorés pendant la période de Noël. Il y a même une version orchestrale de « Deck the Halls » jouant en arrière-plan.

Ce teaser nous a donné notre premier aperçu d’Eleanor qui pourrait finir par être un antagoniste dans cette histoire. Il n’est pas encore confirmé qui est le type bd, mais dans les bandes dessinées, Eleanor a travaillé avec l’ennemi juré de Kate, Madame Masque. Bien que Madame Masque ne soit pas nécessairement une « menace au niveau des Avengers », ses plans pourraient toujours avoir des implications massives dans cet univers.

Il y a aussi beaucoup de rumeurs selon lesquelles Vincent D’Onofrio pourrait revenir en tant que Kingpin (vu pour la dernière fois dans Netflix casse-cou) dans cette série et pourrait être le méchant principal. Bien que Marvel n’ait pas abordé cette question, beaucoup étaient méfiants lorsque D’Onofrio a commencé à aimer des histoires sur Twitter qui parlaient de la possibilité qu’il fasse son retour.

Le personnage de Kingpin a un lien avec un nouveau personnage introduit dans cette série. Alaqua Cox joue le rôle d’Echo, qui a été recueilli et formé par Kingpin après la mort de son père. C’est un personnage amérindien qui est sourd mais qui a la capacité de copier le mouvement de la personne qu’elle combat, une capacité similaire partagée par Taskmaster. Il n’est pas clair si Echo dans le MCU sera directement lié à Kingpin, mais il est une figure importante de son histoire dans les bandes dessinées.

Le reste du casting de cette série comprend Ava Russo, Zahn McClarnon, Fra Fee, Tony Dalton et Linda Cardellini qui revient en tant que femme de Clint. Florence Pugh reprend également ici son rôle de Yelena, vu pour la dernière fois dans Veuve noire. Dans la scène post-crédit de Black Widow, Yelena a rencontré Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) qui a dit à Yelena que Hawkeye aurait tué Black Widow. L’ampleur de son rôle est inconnue, mais elle pourrait venir à New York pour combattre Clint.

Le teaser se penche davantage sur le thème des vacances en mentionnant que la série fera ses débuts sur Disney + ce Thanksgiving. En fait, il sortira la veille de Thanksgiving le 24 novembre et les deux premiers épisodes seront disponibles et le reste de la série sortira chaque semaine jusqu’à la finale. Alors, dégustez de la dinde et rassemblez toute la famille pour la dernière série MCU.

Sujets : il de faucon