La maison du papier : Itziar Ituño a été présenté au Comic-Con d’Argentine

Comic Con Argentine

L’actrice qui a joué Raquel Murillo dans la série créée par Alex Pina a raconté ce que c’était que de faire partie de la sensation Netflix. De plus, il a expliqué pourquoi il était sur le point de rejeter le rôle.

© Argentine Comic-ConItziar Ituño lors de sa présentation au Argentina Comic-Con

Le deuxième panel international de Comic Con Argentine de 2022 avait pour protagoniste Itziar Itunol’actrice reconnue pour son travail dans Le vol d’argent. Dans la série créée par Alex Pina, il était chargé de donner vie à Rachel Murillol’inspecteur qui finit par croiser les bords et travailler pour la bande de Professeur sous le pseudo de Lisbonne. Devant un cri de fans venus même du Brésil, l’artiste a révélé ce que c’était que de faire partie de la série.

Selon la vision de ItunoLa maison de papier est devenue un succès mondial une fois qu’elle a atteint Netflix et la preuve en était son compte Instagram, où il a souligné que les abonnés augmentaient de milliers par heure. Dans ce contexte, il a souligné que les gens étaient pris par la série à cause de son « histoire irrévérencieuse » et ses composants « anti-système ». Quant à elle, c’était l’histoire « super bien écrit » qui a fini par la convaincre d’en faire partie.

C’est qu’à l’origine, Ituno Je ne voulais pas faire partie de Le vol d’argent car, dans une première impression, il allait devoir jouer un personnage qu’il avait déjà joué trop longtemps. « J’avais déjà été policier avant. J’avais 13 ans dans une série. Quand ils m’ont proposé le rôle je n’en avais pas vraiment envie, histoire de ne pas me cataloguer »a-t-elle expliqué, mais après avoir été convaincue, elle a accepté. « Je ne pense pas que je me suis trompé », il prétendait. En fait, elle a souligné qu’elle appréciait davantage ses moments en tant qu’inspecteur, car c’était à ce moment-là que le personnage avait plus de poids parce que c’était l’autre côté de Professeur.

+La figurine du Professeur devant et derrière la caméra

L’une des questions qu’il était impossible d’éviter concernait la figure de Professeurle personnage à qui Álvaro Morte lui a donné la vie en Le vol d’argent. « Nous nous sommes très bien compris dès le début. Nous avons fait du bon travail entre les deux »a assuré, l’actrice, qui a ensuite été consultée à l’idée d’avoir quelqu’un qui, comme dans la série, règle ses problèmes avec autant d’aisance, d’anticipation et de précision que Professeur. Cependant, elle l’a entièrement rejeté et a hissé le drapeau féministe. « Nous prenons soin de nous. Nous n’avons pas besoin d’une figure masculine pour résoudre les problèmes à notre place »dit-il, puis il compléta : « Nous sommes habilités ».

+L’arrivée d’Ituño en Argentine

Actuellement, Itziar Ituno est en Argentine car, en plus d’être l’un des invités internationaux de Comic Con Argentinetourne un nouveau film intitulé la pensée latérale. Selon sa vision, c’était Le vol d’argent la porte d’entrée de cette production qu’il a soulignée était « super bien écrit » et qu’il l’a lu « en une fois ». De plus, elle a expliqué que grâce à ce film elle a eu l’opportunité de faire connaissance avec l’Argentine et que c’était un plus qui l’a poussée à accepter.

