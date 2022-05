Combien d’épisodes aura She-Hulk : Defender of Heroes ?

Le service de streaming Disney+ a révélé sa prochaine série d’action-comédie »She-Hulk : Défenseur des héros » avec une bande-annonce dans laquelle vous pouvez voir en détail Tatiana Maslany en tant que She-Hulk, la série révélant également le nombre d’épisodes qu’elle aura et la date de la première, ce qui en fait le plus récent ajout d’un personnage à l’univers cinématographique Marvel.

Dans une introduction à la série, Kévin Feig, producteur exécutif et président de Marvel Studios, a partagé avec Maslany les détails de la série, y compris sa date de sortie pour le 17 août, le titre complet de la série et sa première bande-annonce, confirmant que la série aura neuf épisodes dans sa première saison. Marvel a également annoncé que Kat Coiro réalisera les épisodes 1, 2, 3, 4, 8 et 9, tandis que Anu Valia dirigera les épisodes 5, 6 et 7, avec Jessica Gao en tant que scénariste en chef de la série.

»She-Hulk: Attorney at Law » comme son titre original ou »She-Hulk: Defensora de Héroes » comme il sera connu en Amérique latine, suivra Jennifer Walters, une avocate spécialisée dans les affaires juridiques orientées vers super humains. La série suivra la vie de Walter en tant que célibataire dans la trentaine, mais avec l’étrange bizarrerie qu’il devient une version féminine verte et super puissante du hulk.

Avec Maslany dans le rôle-titre, le casting de la série comprendra de nombreux nouveaux personnages, ainsi que des vétérans du MCU de retour pour donner vie à leurs personnages, notamment Marc Ruffalo comme Hulk, et Tim Roth comme Emil Blonsky/The Abomination, ainsi que Benoît Wong comme Wang.

La série sera également produite par Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Brad Winderbaum. En tant que coproducteurs, il a Wendy Jacobson et Jennifer Boot. En plus des stars susmentionnées, le casting de la série comprend également Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry.

»She-Hulk : Defender of Heroes » aura un total de neuf épisodes et commencera à être diffusé sur Disney+ le 17 août.