Eternals Teaser explore la connexion entre Angelina Jolie et Don Lee

Le nouveau teaser de Marvel’s Éternels taquine le lien puissant entre le personnage d’Angelina Jolie, Thena, et Gilgamesh de Don Lee. Thena de Jolie est une guerrière d’élite membre des Eternals qui a développé un lien étroit avec Gilgamesh de Lee au fil des siècles, leur relation profonde n’étant que l’une des nombreuses dans l’histoire romantique du Éternels.

Comme le montre la nouvelle séquence, Gilgamesh (Don Lee) est clairement digne de sa réputation d’Éternel le plus fort, le héros Marvel étant capable de créer ce qui ressemble essentiellement à des gants de boxe cosmique afin de se débarrasser de monstres gargantuesques. Thena (Angelina Jolie) est quant à elle capable de former n’importe quelle arme à partir de la même énergie cosmique, fabriquant des lances et des arcs et des flèches pour combattre les envahisseurs déviants.

En dehors de l’action surpuissante, Éternels est l’histoire d’une famille et des liens qui la composent, ce qui a finalement attiré le lauréat des Oscars dans le projet. « C’était la vraie raison pour laquelle je voulais faire le film. C’était pour faire partie d’une famille si diversifiée, et peu m’importait quelle serait la taille du rôle », Angelina Jolie dit du film MCU. « Ce qui m’a le plus surpris en rejoignant le MCU et en travaillant avec [director] Chloe [Zhao] était à quel point elle était ancrée. La première fois que les acteurs se sont rencontrés, elle était pieds nus et était assise par terre. C’est à travers cette première rencontre que nous avons découvert que nous nous percevions comme des geeks et des marginaux, donc cela nous a tous connectés et a ajouté une autre couche à l’histoire de Éternels. Ce sont nos bizarreries et nos différences qui sont devenues nos super-pouvoirs. Chloé est le grand égalisateur – même s’il s’agissait d’un casting massif et étoilé avec lequel elle travaillait, elle nous a traités avec la même attention et le même soin. »

Éternels reprend à la suite des événements de l’événement blockbuster de bande dessinée de 2019 Avengers : Fin de partie, et présente les Eternals, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, avec Patrick Burleigh également au scénario, Éternels met en vedette un ensemble épique aux côtés d’Angelina Jolie et Don Lee, dont Richard Madden dans Ikaris, Kumail Nanjiani dans Kingo, Lauren Ridloff dans Makkari, Brian Tyree Henry dans Phastos et Salma Hayek dans Ajak.

Zhao a récemment confirmé la durée épique du film, qui, à 156 minutes, fait Éternels l’une des plus longues aventures de l’univers cinématographique Marvel. Chaque seconde sera probablement nécessaire, car Éternels présentera une toute nouvelle équipe de héros, de méchants et explorera une toute autre facette de l’univers cosmique. Le public n’a pas à attendre trop longtemps pour rencontrer les Éternels, car le film devrait être présenté en première à Los Angeles le 18 octobre 2021 et sortira aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

