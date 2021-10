Björk partage de nouveaux détails sur son prochain album

Après la sortie de « Utopia », son neuvième album studio en 2017, la chanteuse islandaise Björk a tâtonné quelques détails sur son prochain morceau, notant dans une récente interview qu’elle envisage de sortir un album spécial afin que ses fans puissent créer une atmosphère similaire. à une boîte de nuit dans ses propres salons.

Lors d’un entretien avec la chaîne de télévision islandaise RÚV, Björk a assuré que ce nouvel album est « pour les gens qui font des clubs dans leurs chambres, limités à leurs » bulles de Noël « , offrant une curieuse analogie pour le style avec lequel il sera présenté. nouvelles chansons.

Björk a souligné que le son de son album est similaire à celui d’« un homme qui se tape la tête, puis il se rassoit, boit un autre verre de vin et tout à coup tout le monde est de retour à la maison à dix heures du soir et a terminé avec le la danse et tout le reste », une réponse qui lui semble en quelque sorte logique.

Björk a également souligné que chacune des chansons de ce nouvel album a environ 80 ou 90 battements par minute car c’est la même vitesse à laquelle elle marche dans sa vie quotidienne. « Mais dans ce nouvel album, il y a beaucoup de détente dans la première moitié de la chanson et beaucoup de calme dans la seconde moitié, mais il y a une minute où la chanson devient un club », a déclaré le chanteur.

L’interprète de « Pagan Poetry » en a également profité pour évoquer ses sentiments pendant la pandémie, assurant qu' »un bon moment est passé » et qu’elle ne s’est pas sentie aussi animée depuis l’âge de 16 ans en raison du calme qu’elle ressent chez elle. le réveil au lit tous les jours.

« Nous, les Islandais, avons beaucoup de chance car nous nous débrouillons bien par rapport aux autres nations qui doivent faire face à cette pandémie », a déclaré Björk, qui s’apprête à poursuivre sa tournée de spectacles immersifs « Cornucopia » en 2022, dont déjà leurs premières dates. ont été programmées.