TikTok est sur le point d’être vendu aux États-Unis: il coûtera 20 à 30 milliards de dollars

Le moment de vente de l’activité américaine de TikTok pourrait être très proche, à tel point que les rumeurs parlent d’un prix attribué à l’ensemble de l’opération – entre 20 et 30 milliards de dollars – et pour la première fois d’une annonce des développeurs chinois de ByteDance prévue pour la semaine prochaine. Cela a été rapporté dans ces heures par la chaîne de télévision américaine CNBC, citant parmi les acheteurs potentiels trois entreprises différentes parmi lesquels se trouvent deux noms qui avaient déjà émergé plus tôt: les géants de l’informatique Microsoft et Oracle.

Pourquoi TikTok doit être démembré

Pendant des semaines, la plateforme de partage de vidéos a été protagoniste malgré lui d’une transaction de vente forcée de plusieurs milliards de dollars. Un décret signé début août par le président des États-Unis a en effet obligé les développeurs à remettre des parties de la plateforme qui gérer les données des utilisateurs américains, et de le faire à une entreprise locale. La motivation derrière cette mesure est la protection des informations des citoyens américains sur une entreprise chinoise qui pourrait être soumise au gouvernement de Pékin; le groupe a réagi protestant contre l’administration Trump pour les accusations et pour la signature de la disposition, mais en même temps a commencé à se déplacer pour trouver une entreprise prête à reprendre ses activités dans le pays nord-américain.

La course à l’achat

D’un autre côté – malgré la méfiance des États-Unis à l’égard de la gestion de la plateforme – TikTok est toujours le phénomène social du moment, et ceux qui souhaitent mettre la main sur sa part américaine ne manquent pas. Ce qui manque à la plupart des entreprises, c’est plutôt la liquidité nécessaire pour mener à bien une telle opération, c’est pourquoi les seules entreprises prises en compte dans la course à l’achat sont justement la maison de Windows et Office et la multinationale du milliardaire et supporter. par Trump, Larry Ellison.

L’alliance Microsoft-Walmart

Le front Microsoft est également renforcé par la contribution de la chaîne de supermarchés Walmart, qui a confirmé – en l’occurrence officiellement – à Cnbc qu’elle est officiellement en lice pour le rachat en tant qu’allié de la société Redmond. Walmart voit TikTok comme une opportunité unique de faire la publicité des produits vendus via ses guichets uniques catégorie d’utilisateurs autrement difficile à atteindre.

Où TikTok changera de propriétaire

Idéalement, la seule condition requise pour que l’opération obtienne l’autorisation de la Maison Blanche et détourne l’attention de Trump de TikTok est que la société acheteuse ait des racines américaines et reprenne les opérations de la plate-forme liées aux États-Unis; pourtant, selon les indiscrétions rapportées par Cnbc, dans l’assiette il y aurait aussi la vente des activités de l’appli en Canada, Australie et Nouvelle-Zélande. ByteDance s’était en fait déjà prononcé contre l’abandon du contrôle de TikTok dans d’autres territoires, mais les trois sociétés concurrentes pourraient avoir des intérêts opposés et surtout plus de pouvoir de négociation, puisque le développeur est toujours obligé de trouver un acheteur d’ici novembre.