Bienvenue à Derry, HBO Max : ce que l’on sait de la nouvelle série de ‘Ça’

Il vient d’être confirmé que HBO Max produira une nouvelle série préquelle de »C’est », intitulé pour le moment »Bienvenue à Derry ». L’émission de télévision Warner Bros. sera développée par le réalisateur Andy Muschiettiqui a déjà joué dans les deux nouveaux films « Ça ».

Il a également été confirmé que le cinéaste Barbara Muschietti et le co-producteur de »It: Chapter 2 », Jason Fuchs, participera au développement de la série, Muschietti devant réaliser plusieurs épisodes de la série. »Welcome to Derry » se situera dans le même univers que les films précédents, basé sur le roman de Stephen King à partir de 1986.

Andy et Barbara Muschietti étaient enthousiasmés par la nouvelle, parlant de leur lien spécial avec le matériel source. « Quand nous étions adolescents, nous lisions à tour de rôle des chapitres de » It « de Stephen King jusqu’à ce que l’épais livre de poche s’effondre », ont déclaré les deux réalisateurs.

« C’est une histoire épique qui contient des multitudes, bien au-delà de ce que nous avons pu explorer dans nos films » Ça « . Nous avons hâte de partager les profondeurs du roman de Steve, dans tout son cœur, son humour, son humanité et son horreur », ont-ils continué. .

King lui-même en a également profité pour commenter le prochain projet qui continuera à étendre l’histoire d’horreur. « Je suis heureux qu’Andy Muschietti va superviser les terrifiantes festivités, avec un groupe d’experts qui comprend sa talentueuse sœur, Barbara », a déclaré King. « Des ballons rouges partout ! »

Il s’agit de la première d’une adaptation en deux parties du roman du même nom de King, lancée en 2017 et couvrant la première moitié du livre. Le film acclamé suit un groupe d’enfants qui sont poursuivis par un être surnaturel déguisé en clown, interprété par Bill Skarsgard, qui sort des égouts. La suite » It: Chapter 2 » est sortie en 2019, revoyant le groupe d’enfants, mais maintenant à l’âge adulte.

Deux adaptations des histoires de King sont actuellement en production : un nouveau film de redémarrage »Children of the Corn » qui sortira le 21 mars, et un film »The Boogeyman », qui sortira en salles le 2 juin prochain.

»Welcome to Derry » n’a pas encore de date de sortie, mais il arrivera exclusivement sur la plateforme HBO Max.