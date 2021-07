Il avait un second rôle dans Lucifer et jouera désormais dans un thriller psychologique

Lucifer est une chose du passé pour ses acteurs, bien que pour les fans il reste encore une sixième saison. Série Netflix terminé le tournage en mars et les artistes ont déjà commencé à chercher de nouveaux projets pour poursuivre leur carrière. Parmi eux se trouve Inbar Lavi, interprète d’Eva, qui a déjà un nouveau challenge dans sa carrière : jouera dans un thriller psychologique. De quoi s’agit-il?

L’actrice israélienne de 34 ans a été rapide après avoir terminé le tournage comme ses pairs Tom Ellis Oui Aimée Garcia. La star de l’émission a déjà clôturé sa participation à un nouveau film Netflix intitulé Players, tandis que l’interprète d’Ella López quittera la plateforme de streaming pour travailler sur une série comique intitulée Woke. Cette décision l’éloignera au moins temporairement de la société N car il s’agit d’une production Hulu.







Quant à Lavi, Deadline a officiellement confirmé que l’artiste rejoindrait le casting du thriller psychologique. Vronika. Dans la production, elle sera la protagoniste avec l’acteur Jack Kesy: connu principalement pour les rôles de Rouleau Husser (Griffes) et Tom Cassidy noir dans le film Marvel, Deadpool 2.

Lucifer : Inbar Lavi a déjà un nouveau projet après la série Netflix

Le long métrage sera le premier Geert Heetebrij en tant que réalisateur et l’intrigue se concentrera sur la vie de Roni (Lavi), une femme déterminée, et son mari ambitieux Stéphane (Kesy), qui est un commerçant de crypto-monnaie. Le personnage est lié à la version jumelle de sa femme nommée Vronika (également jouée par Lavi), pour l’aider à gagner des échanges.

C’est une nouvelle étape dans la carrière d’isrealí, qui est également connue pour avoir joué Raviva dans Underemployed et Veronica Dotsen dans la série Gang Related. Il reviendra au cinéma après six ans car le dernier film qu’il a fait était Le dernier chasseur de sorcières, aux côtés de Vin Diesel, Rose Leslie et Lotte Verbeek.