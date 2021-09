F9 Star veut incarner le jeune Dominic Toretto dans la série dérivée Fast & Furious

F9 la star Vinnie Bennett aimerait retourner dans le monde des voitures rapides et des missions défiant la mort dans un Rapide et furieux série dérivée préquelle. L’acteur, qui joue une version plus jeune de Dominic Toretto de Vin Diesel dans des scènes de flashback lors du dernier opus de la franchise bourrée d’action, pense qu’il y a beaucoup d’histoires à explorer pendant les premières années de Dom.

« Série Young Dom? Mec, il y a tellement de choses que nous pourrions faire. Il y a tellement de choses que nous pourrions faire. J’ai l’impression que nous pourrions continuer à revenir avec Jack. Nous pouvons avoir… Il y a Letty là-bas, vous pouvez voir comment il rencontre Vince, Jesse, tous ces personnages du premier. Apprenez comment il obtient sa RX-7 rouge qu’il conduit dans le premier. Ouais. Il y a tellement de choses dans lesquelles nous pouvons creuser. J’espère que nous le ferons. «

Vinnie Bennett a clairement réfléchi à ce qu’impliquerait une série Young Dom, l’acteur suggérant que la série pourrait lentement reconstituer le puzzle complexe qu’est l’homme dur amoureux de la famille, Dominic Toretto. Avec F9 ayant maintenant présenté une idée de ce à quoi ressemblaient les années de formation de Dom, y compris une grande dose de tragédie familiale ainsi que l’introduction de John Cena en tant que frère séparé de Dom, Jakob Toretto, la série aurait certainement beaucoup à jouer avec autre que les courses de dragsters.

Vinnie Bennett n’est pas la seule star de F9 à avoir l’idée d’une jeune série Dom, avec Rapide et furieux diriger Vin Diesel révélant récemment qu’un tel projet serait absolument d’accord. « Je dirai qu’il n’y a rien qui soit hors de propos », a taquiné Vin Diesel lorsqu’on lui a posé des questions sur une éventuelle préquelle.

Les Rapide et furieux la saga se terminera enfin avec le onzième, c’est-à-dire le onzième, film de la franchise, ce que Diesel a confirmé récemment. L’acteur a révélé que les deux derniers films de la série pourraient sortir en 2023 et 2024 en disant : « Chaque histoire mérite sa fin. » Bien qu’aucune série préquelle de Dominic Toretto ne soit encore en développement, le studio cherchera sans aucun doute des moyens de continuer à exploiter la franchise au succès retentissant. Il a déjà été confirmé que la franchise se poursuivra sous forme de spin-offs, avec une suite à celle de 2019. Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw déjà prévu, ainsi qu’une sortie sans titre avec des femmes, qui serait écrite par Nicole Perlman, Lindsey Beer et Geneva Robertson-Dworet.

Le réalisateur Justin Lin a récemment fourni quelques détails concernant les deux derniers versements de la série principale, décrivant Rapide et furieux 10 et Rapide et furieux 11 comme deux chapitres d’une même histoire. « L’idée que le dernier chapitre soit deux films est correcte », a révélé Lin. « Je dois dire que je suis tellement content – parce que je pense que lorsque je suis entré dans cette franchise pour la première fois, une suite n’était pas une donnée. Vous deviez la gagner, vous savez? Et donc être assis ici à vous parler et partir, « Oh ouais, il va y avoir deux autres films ! » Je suis comme, ‘Wow.’ Cela signifie beaucoup. » Cela nous vient avec l’aimable autorisation de ScreenRant.

Sujets : Fast and Furious 9, Fast and Furious