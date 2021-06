Eddie Hall tente de battre le coup de poing le plus dur de la planète

L’ancien homme le plus fort du monde, Eddie Hall, a montré sa puissance de frappe et a tenté de battre le coup de poing le plus dur enregistré. Vérifiez-le:

Sur sa chaîne YouTube, Hall a décidé de tester sa propre puissance de frappe contre l’actuel tenant du titre Francis Ngannou, qui est l’heureux propriétaire du coup de poing le plus dur au monde de l’histoire de l’UFC.

Le coup de poing est mesuré par quelque chose appelé le PowerKube, qui donne une mesure en unités ; comme l’explique Hall dans son clip YouTube, cette unité est composée de divers facteurs, notamment la vitesse, la force et la précision du coup de poing pour donner un score global.

Ngannou, 34 ans, a un score de 129 000 unités, se catapultant à la première place – ou, se vantant de «l’une des franges les plus dures de la planète», comme le dit Hall.

Francis Ngannou de l’UFC. Crédit : PA

Pour le contexte, l’expert de PowerKube a déclaré à Hall qu’un » bon poids lourd » frapperait généralement entre 60 000 et 70 000 unités et qu’un marteau sur la machine en coûterait environ 100 000, tandis qu’un » Joe moyen » marquerait probablement environ 15 000.

L’expert PowerKube explique à Hall que l’appareil mesure « les deux composants mesurables d’une frappe, qui sont la puissance – que nous mesurons en watts – et la puissance dépend de la vitesse, donc plus la frappe est rapide, plus l’impact est grand ».

Avant d’ajouter qu’il mesure également la résistance et l’énergie cinétique pour donner un score global dans une unité de mesure appelée le Franklin du nom de son créateur Kevin Franklin.

Crédit : YouTube/Eddie Hall

Lorsque la Bête essaie, vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que l’homme fort et l’unité absolue globale atteignent un score qui dépasse les « Joes moyens » et les « poids lourds décents » tirant un meilleur score de 113 999 – le plus élevé score que l’expert PowerKube n’a jamais vu personnellement.

Fier de son score, Hall termine sa vidéo en disant: « C’était un peu amusant. Dix pour cent de moins que le coup le plus dur du monde – que nous connaissons – je ne dis pas que Francis a cent pour cent obtenu le coup le plus dur du monde, mais il a le punch le plus dur du monde enregistré, c’est donc tout ce que nous avons à faire et je suis à dix pour cent de moins.

« Et je pense que je peux m’améliorer là-dessus, vous savez, en arrivant frais – je n’ai pas du tout la technique de Francis.

Il m’a fallu cinquante à soixante coups pour m’échauffer, obtenir ce calibre, obtenir le swing, obtenir la précision.